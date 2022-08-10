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Семье Нурислама необходима поддержка

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- Надежда Хохлова
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Помните малыша, на операцию для которого скидывались всем миром? Ему нужно было откачать жидкость из головы и установить шунт. Так вот, сейчас он идет на поправку, но у семьи новая беда - их гонят со съемной квартиры. Долг накоплен - почти двадцать тысяч!

Мама Абдырахман уулу Нурислама не может собраться с силами и жить дальше. Болезнь полугодовалого сына подорвала ее здоровье - женщина похудела почти на десять килограммов, у нее начались когнитивные нарушения. Вся нагрузка по уходу за Нурисламом и его трехлетним братом легла на плечи бабушки. Но долго пожилая женщина не протянет - ее саму срочно нужно класть в онкоцентр, опухоль с маленькую дыню выросла у нее на животе.

- Болит, горит, особенно ночью! Не могу спать без обезболивающих. А днем с внуками вожусь, пытаюсь подработку найти. Попросилась полы мыть в кафе, где раньше поваром была. Но хозяин отказал, говорит, вдруг у тебя эта шишка лопнет и ты умрешь на рабочем месте, а мне отвечать! Я сейчас в таком отчаянии, не знаю, куда бежать, где помощи просить. Живем мы на съемной квартире уже пять лет. Платим по шесть тысяч в месяц. Я с начала весны ничего хозяйке не дала, денег не было совсем. Дочь лежала, не вставала, твердила - умереть хочу, отдайте детей их отцам. Сумасшедшая! Они им не нужны, неужели не помнит? Да и как отдать–то, я же их вынянчила вот этими руками? - пенсионерка Замира Аматова протягивает вперед трясущиеся руки с распухшими от артрита пальцами. И плачет - горько–горько.

Помощь этой семье нужна любая - деньгами, продуктами, углем на зиму. Но первостепенно надо погасить долг по квартплате. Замира Аматова открыла "ЭЛСОМ–кошелек" и "О!деньги", но если потребуется, она готова приехать сама, чтобы получить помощь. Это как раз тот случай, когда без поддержки семье просто не выжить. Только Нурисламка об этом пока не знает - он беззаботно растет, смеется и крепко держит за руку бабушку, которая его никому не отдаст. Пока жива.

Помочь просто:

связаться с Замирой Аматовой по телефону: 0(779)–403–361;

сделать перевод на "О!Деньги": 996 500 403361;

сделать перевод на "ЭЛСОМ" (KICB): 0500 403361.


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URL: https://www.vb.kg/421330
Теги:
операция, Кыргызстан, Помощь
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