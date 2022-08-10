Вчера в Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоялась презентация эпоса "Манас", переведенного на английский язык. Автор перевода - магистрант Государственного университета в Монтане Акылай Байматова, которая использовала в работе вариант писателя Мара Байджиева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, директор Кыргызского национального театра "Манас" Азиз Биймырза Уулу, известные общественные и культурные деятели.

В ходе презентации министр отметил, что перевод эпоса на иностранные языки - это забота, предпринимаемая на государственном уровне по прославлению и сохранению эпоса.

Кроме того, Азамат Жаманкулов сообщил, что число ученых, заинтересованных в исследовании искусства повествования, растет, и поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в прославление эпоса.