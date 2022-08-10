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В Туркменистане растет заболеваемость COVID-19

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В Туркменистане, власти которого продолжают утверждать, что на территории страны отсутствуют случаи коронавируса, наблюдается всплеск новых случаев COVID-19. Местные врачи отмечают, что в отличие от ситуации во время прошлых волн, в этот раз заболевание протекает в лёгкой форме, а смертей среди больных практически нет.

"В [административном центре Лебапского велаята] городе Туркменабад выявляется большое число случаев коронавируса. Тех, у кого выявляется вирус, санитарные службы немедленно забирают в больницу", рассказал наш местный источник 9 августа.

Он отметил, что новый всплеск заболевания был выявлен благодаря действующему требованию, согласно которому жители, планирующие поездку в другие регионы, должны сдавать тест на COVID-19 в Санитарно-эпидемиологической службе.

"Ежедневно около 250-300 человек, планирующих поехать в Ашхабад, "Авазу" и Дашогуз, приходят в Санитарно-эпидемиологическую службу для сдачи теста. Среди них у 25-30 человек выявляется коронавирус. Их сразу изолируют, а также берут тесты у членов их семей", рассказал наш источник, говоривший на условиях анонимности.

Он рассказал о том, как врачи в специальной защитной одежде пришли домой к одному жителю, у которого был выявлен COVID-19, и после обнаружения вируса у его малолетнего ребёнка поголовный тест был проведён в детском саду, куда ходит этот ребёнок.

"На следующий день в том детском саду вирус был выявлен у четырёх воспитательниц и нянек. Их тоже немедленно госпитализировали", рассказал наш источник, ссылаясь на одну из сотрудниц данного дошкольного учреждения.

Отметим, что по соображениям безопасности источников и собеседников Азатлыка, мы воздерживаемся от публикации конкретных имён, населённых пунктов и дат.

Вместе с тем врачи, беседовавшие с источником Азатлыка, отмечают, что в этот раз волна COVID-19 проходит в лёгкой форме, чем в прошлые разы.

"Медицинские работники говорят, что несмотря на большое количество заразившихся вирусом, заболевание в этот раз проходит легко, как при обычном гриппе. По их словам, хотя ситуация с коронавирусом ухудшилась, пока случаев смертей они не встречали", добавил наш источник.

COVID-19, который впервые обнаружили в конце 2019 года в Китае, в марте 2020 года привёл к объявлению глобальной пандемии. Туркменские власти продолжают утверждать, что с начала пандемии на территории страны не выявлено ни единого случая коронавируса.

Стоит отметить, что Туркменистан является единственной страной в мире с населением более 100 тысяч человек, официально не зарегистрировавшей случаев COVID-19 на своей территории. Сверная Корея, также настаивавшая на полном отсутствии COVID-19 на протяжении двух лет, в мае этого года признала наличие заболеваний.

Между тем, согласно поступавшим из Туркменистана в течение двух лет сообщениям, с начала пандемии в стране было большое количество заболевших и умерших от коронавируса.

Власти Туркменистана с прошлого месяца начали ужесточать ограничительные меры, которые ранее были смягчены. В том числе в крупных городах начали дезинфицировать улицы и регионах заново ввели масочный режим.

Кроме того, с начала летнего сезона по всей стране населению начали делать четвёртую бустерную вакцину против коронавируса.

Вместе с тем наши корреспонденты в регионах сообщают, что среди населения сложилось недоверие к вакцинам, в связи с чем многие отказываются от четвёртой прививки. Отметим, что научные исследования показали эффективность одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин против коронавируса.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/421336
Теги:
Туркменистан, коронавирус
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