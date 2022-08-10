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В Бишкеке задержан подозреваемый в грабеже женщин

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Оперативниками УВД Ленинского района задержан подозреваемый в совершении грабежа в отношении женщин. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, 8 августа 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого парня по имени "Б.", который применив физическую силу, открыто завладел золотыми сережками, стоимостью 13 000 сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 206 ч.2 п.1 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

9 августа 2022, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека, по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый Н.Б. 1998 года рождения, который был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще 1 письменное заявление с просьбой привлечь задержанного Н.Б. к ответственности за совершение аналогичного преступления, где общий ущерб в данное время устанавливается.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого Н.Б. к совершению другим фактам аналогичных преступлений.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(502) 102-149, 0(555)102-149, 0(779) 043-407, 0(505) 919-149, 0(505) 885-558 и 102".


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URL: https://www.vb.kg/421337
Теги:
грабеж, Ленинский район, УВД
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