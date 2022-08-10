Базарбаев: На содействие занятости будут направлены 11 млн сомов

По словам министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайбергена Базарбаева, IT-оборудование на 11 млн сомов будет направлено в региональные службы занятости для расширения информационной системы рынка труда и содействия занятости населения, сообщает пресс-служба ведомства.

Оборудование было передано по поручению Правительства Германии Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта "Содействие занятости и профессиональному обучению". Городские и районные службы занятости получат более 300 единиц IT-оборудования, включая системы видео-конференц-связи, ноутбуки, принтеры, большие экраны, офисную технику.

"Министерство совместно с GIZ разрабатывает цифровую платформу, которая содержит учебные курсы для различных категорий граждан, систему мониторинга содействия занятости населения и повышения квалификации их сотрудников. Новая система также расширяет функции информационной системы рынка труда. Пилотирование системы будет проходить в 30 районах, полученное IT-оборудование позволит организовать работу более эффективно", - сказал министр.

В настоящее время уже запущено пилотирование нового инструмента "Молодежная стажировка", а также инструмента, нацеленного на содействие в улучшении перспектив занятости лиц с инвалидностью. При этом, по словам Кудайбергена Базарбаева, сотрудничество с Германией не ограничивается только этим проектом.

"Мы направили в профильное немецкое министерство меморандум о сотрудничестве, что позволит сделать наше взаимодействие более систематическим и эффективным. Уже в этом году 300 кыргызстанцев по линии Минтруда выедут в Германию для легального трудоустройства по специальности "сестринское дело". После окончания работы они привезут в Кыргызстан новые знания, новый опыт", - отметил он.

Как сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в КР Габриэла Геллил, в текущем году исполняется 30 лет кыргызско-германским отношениям, и данный проект может стать началом следующего 30-летнего этапа сотрудничества.