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Саудовский дипломат умер на конференции в Египте

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На конференции в Египте скончался известный дипломат из Саудовской Аравии Мохаммад аль-Кахтани. Видео его смерти опубликовало РИА Новости.

Спасти дипломата не удалось. Он начал терять сознание и упал во время своего выступления. "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас", - заявил умирая аль-Кахтани, как отмечают СМИ. Другие источники утверждают, что перед смертью он выразил уважение лидерам ОАЭ и Саудовской Аравии.

9 августа в китайском городе Куньмин по неизвестной причине скончался посол Мьянмы в Китае У Мио Тан Пе. Несмотря на то, что в официальных документах не указывается, почему умер посол, мьянманский дипкорпус в Пекине, а также ряд китайских СМИ называют причиной смерти сердечный приступ.


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URL: https://www.vb.kg/421339
Теги:
Египет, Саудовская Аравия
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