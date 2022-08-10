ГУ Унаа: Почти 70 млн сомов поступило в бюджет за счет платной тонировки

По данным государственного учреждения "Унаа" 1 июня 2022 года, когда началась процедура регистрации разрешения на тонирование стекол передних дверей легковых транспортных средств, от зарегистрированных 864 разрешений в республиканский бюджет поступило 69 миллионов 740 тысяч сомов.

Все желающие зарегистрировать разрешение, могут обратиться в любой территориальный регистрационный отдел или сектор Государственного учреждения "Унаа" Министерства внутренних дел Кыргызской Республики со свидетельством о регистрации транспортного средства и паспорта либо доверенности. Процедура регистрации занимает не более 30 минут.

Стоимость разрешения составляет:

для физических лиц– 80 тысяч сомов;

для юридических лиц – 100 тысяч сомов;

для не резидентов – 120 тысяч сомов.

"Унаа" информирует, что все объявления о регистрации разрешения на страницах социальных сетей с наименьшей стоимостью являются недостоверными.