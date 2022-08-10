В КР с октября пенсии хотят повысить в среднем 2 тысячи сомов

По итогам предстоящего установления базовой части пенсии и индексации страховых частей пенсии средний размер общей пенсии составит 8 тысяч 80 сомов. Это выше среднего размера на 2 тысячи сомов. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Целью проекта постановления кабинета министров КР "Об индексации размеров страховых частей пенсий с 1 октября 2022 года" является обеспечение защиты пенсионеров путем индексации размеров страховых частей пенсии.

"В этой связи с учетом возможностей бюджета Социального фонда КР в целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров, с учетом предусмотренных в бюджете Социального фонда средств проектом постановления кабмина предлагается утвердить с 1 октября 2022 года коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий в размере 1.15 и произвести индексацию (повысить страховые части пенсий на 15 процентов)", - отмечено в документе.

Расходы на повышение страховых частей пенсий предусмотрены в бюджете Соцфонда. На эти цели потребуется 1 миллиард 341 миллион 300 тысяч сомов.

Отмечено, что также с 1 октября базовая часть пенсии повысится до 3 тысяч 170 сомов.