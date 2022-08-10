Погода
$ 82.55 - 83.55
€ 85.24 - 86.24

В КР с октября пенсии хотят повысить в среднем 2 тысячи сомов

183  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам предстоящего установления базовой части пенсии и индексации страховых частей пенсии средний размер общей пенсии составит 8 тысяч 80 сомов. Это выше среднего размера на 2 тысячи сомов. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Целью проекта постановления кабинета министров КР "Об индексации размеров страховых частей пенсий с 1 октября 2022 года" является обеспечение защиты пенсионеров путем индексации размеров страховых частей пенсии.

"В этой связи с учетом возможностей бюджета Социального фонда КР в целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров, с учетом предусмотренных в бюджете Социального фонда средств проектом постановления кабмина предлагается утвердить с 1 октября 2022 года коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий в размере 1.15 и произвести индексацию (повысить страховые части пенсий на 15 процентов)", - отмечено в документе.

Расходы на повышение страховых частей пенсий предусмотрены в бюджете Соцфонда. На эти цели потребуется 1 миллиард 341 миллион 300 тысяч сомов.

Отмечено, что также с 1 октября базовая часть пенсии повысится до 3 тысяч 170 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421342
Теги:
законопроект, пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  