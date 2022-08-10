СМИ: Почему лавры за ремонт дороги в "Ала-Арчу" приписывают Туманбаеву?

Ряд отечественных СМИ в Кыргызстане выразили удивление тому, что заслугу за ремонт дороги, ведущей в национальный парк "Ала-Арча", приписывают управделами президента Каныбеку Туманбаеву.

"Инициатором и спонсором ремонта дороги в Ала-Арчу является государство, но почему-то некоторые пользователи интернета хвалят за это именно управделами президента Каныбека Туманбаева.

Тем более, что ремонт дороги в "Ала-Арчу" начался весной 2021 года. Сам же Каныбек Туманбаев был назначен управляющим делами президента 30 мая 2022 года", пишет sayasat.kg.

Отметим, в СМИ сообщалось, что Каныбек Туманбаев в свое время был приближенным Икрамжана Илмиянова.

С 2012 по 2019 год Каныбек Туманбаев являлся директором строительной компании "БКС".

До июня 2018 года был учредителем телерадиокомпании "Марс", на базе которой создан "Апрель-ТВ".

В 2015 году Туманбаев был кандидатом в депутаты парламента от провластной СДПК.

В 2020 году он баллотировался в парламент от партии "Биримдик", которую связывали с президентом Сооронбаем Жээнбековым.