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Узбекистан и Кыргызстан намерены завершить вопросы по границе в этом году

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- Светлана Лаптева
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Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана 9 августа начали переговоры в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области по демаркации отдельных участков государственной границы.

По словам специального представителя Кабинета министров Кыргызстана Назирбека Борубаева, стороны намерены уточнить позиции стран по ранее несогласованным участкам границы.

Он сообщил, что на сегодняшний день 1170 км границы между странами уточнены, теперь надо решить вопрос по оставшимся. Назирбек Борубаев заявил, что правительства двух стран планируют полностью завершить вопросы по границе в 2022 году. Ожидается, что переговоры продлятся до 17 августа.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1378 км, 85% из них были описаны и ратифицированы соглашением от 2017 года.

В марте 2021 года во время визита в Ташкенте президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что при проведении инженерных работ на участках, которые вошли в соглашение от 2017 года, важно не допустить конфликтных ситуаций, для чего необходимо усилить взаимодействие пограничных ведомств, местных органов власти и проводить разъяснительные работы среди населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тогда сообщил, что узбекско-кыргызскую государственную границу намечено описать в течение трёх месяцев, но сроки сдвинулись.

В мае 2022 года стало известно, что страны приступают к демаркации границ, для чего проводят встречи рабочих групп по согласованию организационно-правовых вопросов. 17 мая председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов вместе с главой ГКНБ Кыргызстана Камчыбеком Ташиевым осмотрели на вертолёте неописанный участок узбекско-кыргызской границы.

В июле правительство Кыргызстана сообщило, что стороны подготовили проекты нормативно-правовых и технических документов, регламентирующих процесс демаркации границы.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/421345
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан
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