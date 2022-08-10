Организаторы Snow leopard run передали внедорожник иссык-кульским егерям

Любители бега со всех уголков Кыргызстана смогут внести свой вклад в сохранение краснокнижного хищника, приняв участие 25 сентября в ежегодном Международном благотворительном забеге Snow leopard run при организации компании Nomad Sport.

В прошлые годы значительная часть средств со стартовых взносов направлялась Глобальной программе по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). Так, на деньги, собранные при проведении прошлогоднего забега с участием 3 тысяч 200 бегунов, был куплен новый автомобиль "Нива" стоимостью более 1 миллиона сомов. 10 августа организаторы мероприятия вручили ключи от внедорожника министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой. В дальнейшем машину передадут егерям биосферной территории "Иссык-Куль" для передвижения по горной местности.

"В 2021 году мы получили фотоловушки для оценки численности снежного барса по Кыргызстану. Они были установлены в Ак-Суу и Шамшы и сейчас идет сбор и обработка полученных данных. Уже скоро будет озвучена примерная численность хищника, обитающего на территории хребта Ала-Тоо. В этом году был закуплен автомобиль повышенной проходимости для работников биосферной территории "Иссык-Куль". Машина будет использоваться для борьбы с браконьерством, проведения профилактических рейдов и оперативных выездов. Такая работа по сохранению благоприятный среды для краснокнижного животного очень важна. Нам приятно, что каждый участник полумарафона вносит свою лепту в сохранение снежного барса", - рассказал Чынгыз Кочоров, руководитель секретариата Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем.

В этом сезоне бегуны сами смогут выбрать в Кыргызстане природоохранную организацию, которая и получит денежную сумму.

"Среди организаций, подавших нам заявки на финансирование, будут отобраны три основных проекта. Далее участники крупнейшего забега Snow leopard run выберут победителя путем голосования. Заявки можно отправлять на почту office@nomadsport.kg", - говорит Айгерим Моношбекова, исполнительный директор Общественного фонда NOMAD Sport.

Старт главного спортивного события осени традиционно будет дан на площади "Ала-Тоо". Маршрут пролегает по центральным улицам Бишкека, мимо памятников архитектуры и исторических зданий. Всего предусмотрено пять видов дистанций: 21,1 км, 14 км, 5 км, 1 км и Kid"s Run для детей от 3 до 11 лет с протяженностью маршрута 100, 200 и 500 метров.

"В этом году мы ожидаем регистрации рекордного количества участников – порядка пяти тысяч человек пробегут по центральным улицам Бишкека. Продвижение спортивного туризма – еще одна важная цель, которую мы ставим перед собой, - отметил директор NOMAD Sport Арслан Малдыбаев. - Новинка этого сезона – региональный забег. Спортсмены-любители от 14 лет и старше из регионов страны присоединятся к мероприятию в день старта в онлайн режиме. Пока мы не можем организовать забеги на местах, это в планах. Но в разных областях нашей страны будут представлены амбассадоры, которые вместе с Бишкеком смогут преодолеть свою дистанцию и получить медаль финишера. Это будет действительно забег странового масштаба".

Регистрация спортсменов продлится до 15 сентября. Подробнее об условиях участия в забеге можно узнать здесь.

СПРАВКА

Компания Nomad Sport занимается организацией и проведением массовых спортивных мероприятий с 2012 года. Организатор продвигает такие виды спорта, как плавание, велоспорт и бег для их популяризации и оздоровления нации в целом. В числе ежегодных спортивных мероприятий компании весенний полумарафон Jaz Demi, весенняя велогонка, летний ночной забег, благотворительный полумарафон Snow leopard run, предновогодний забег Santa Run, экстремальный забег с препятствиями Nomad Race. Nomad Sport активно занимается благотворительностью, направляя значительную часть стартовых средств на благие дела.