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Задержан главный бухгалтер Токтогульского райцентра общеврачебной практики

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Главным Управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области при получении взятки задержан главный бухгалтер Токтогульского районного центра общеврачебной практики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в мае 2022 года вышеуказанным центром был объявлен тендер на предоставление компьютерных услуг, где победителем был объявлен гражданин "Н.Т.О.". Предоставив отчет о проделанной работе главному бухгалтеру Токтогульского районного центра общеврачебной практики, последний начал вымогать "откат" в размере 24 000 сомов.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 9 августа 2022 года с поличным при получении взятки в размере 20 000 тысяч сомов, задержан главный бухгалтер "А.М.Ю." по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК Кыргызской Республики и в порядке ст.96 УПК КР водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/421352
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание
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