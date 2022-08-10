Задержан главный бухгалтер Токтогульского райцентра общеврачебной практики

Главным Управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области при получении взятки задержан главный бухгалтер Токтогульского районного центра общеврачебной практики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в мае 2022 года вышеуказанным центром был объявлен тендер на предоставление компьютерных услуг, где победителем был объявлен гражданин "Н.Т.О.". Предоставив отчет о проделанной работе главному бухгалтеру Токтогульского районного центра общеврачебной практики, последний начал вымогать "откат" в размере 24 000 сомов.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 9 августа 2022 года с поличным при получении взятки в размере 20 000 тысяч сомов, задержан главный бухгалтер "А.М.Ю." по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК Кыргызской Республики и в порядке ст.96 УПК КР водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.