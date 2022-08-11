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Фотовзгляд: Закат, как небесная феерия

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- Айжан Мамбеталиева
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Cолнце над нашим любимым озером восходит и заходит каждый день, независимо от времени года, обстоятельств и людей. Каждый день огненный шар дарит массу впечатлений отдыхающим, и каждый раз они особенные, ведь природе не свойственно повторяться, создавая свои шедевры.

Но больше всего трепета вызывает заход солнца. Это своеобразный итог дня. И в отличие от бодрого и оптимистичного рассвета в закатах всегда кроется таинственность. Они пробуждают особые мысли, мечты, когда человек погружается в себя, ищет ответа на вопросы, которые тревожат душу.

Человек всегда стремится к счастью, не понимая, что кроется оно иногда в простых вещах и находится так близко. Гармония с природой - разве это не возможность стать счастливыми здесь, на прекрасном иссык–кульском берегу, созерцая закат, похожий на небесную феерию.


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URL: https://www.vb.kg/421354
Теги:
фотография, Иссык-Куль
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