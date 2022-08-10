Как посмотреть рекламу конкурентов в Вконтакте

ВКонтакте предлагает владельцам бизнеса удобные и эффективные форматы рекламы. Мало того, что она достаточно дешева, так еще и реально способна привести клиентов! За счет массы сведений о пользователях можно настроить рекламу под любую целевую аудиторию максимально точно. Разумеется, на площадке огромная конкуренция. Поэтому чтобы оставаться на плаву, важно уметь подстраиваться под новые тренды и веяния в рекламе в целом и в вашей нише в частности. Для этого стоит регулярно анализировать рекламные объявления своих конкурентов. Как это сделать? Давайте подробно рассмотрим самые действенные методы.

Зачем анализировать объявления конкурентов

Сначала уточним, какие именно преимущества можно получить от анализа конкурентов в VK.

Просматривая чужие объявления, вы можете:

выяснить, какой формат сообщений сейчас нравится вашей целевой аудитории; проанализировать обратную связь и найти креативы, которые раздражают подписчиков; выделить наиболее яркие рекламные объявления.

Все это позволит вам сэкономить время и деньги на тестовой рекламной кампании. Познакомившись с креативами своих конкурентов, маркетолог может сразу приняться за работу, а не прощупывать почву в поисках наиболее приемлемых вариантов рекламы.

Более подробно про анализ конкурентов в ВК вы можете почитать в блоге ROMI Center.

Поиск рекламы по сообществам

Откройте список сообществ в ВКонтакте и укажите интересующий вас тип деятельности (пусть будут "торты на заказ"). Вручную откройте несколько групп, которые покажет вам результат выдачи, и проанализируйте записи. Обращайте внимание на то, как посты выглядят, каким языком они написаны, как они оформлены и как на них реагирует публика.

Это же можно сделать через Google. Введите в строке поиска site:vk.com, а затем "торты на заказ" или другой тип деятельности. Поисковик будет искать сообщества, страницы и посты только в социальной сети. Это простой метод, который показывает оптимальный результат; – считают специалисты ROMI center.

Поиск постов по ключам

В интерфейсе ВК есть поле поиска, в котором можно искать одновременно по всем типам данных: людям, постам, сообществам. Используйте его, чтобы искать одновременно сообщества на подходящую тему и рекламные посты. Например, вы хотите продвигать студию веб-дизайна - введите в поле поиска "веб-дизайн" и проанализируйте посты, которые обнаружатся в результатах выдачи.

Справа от результатов поиска есть несколько фильтров. Используйте их, чтобы искать посты только в определенном регионе, с определенными словами или количеством лайков.

Поиск и анализ рекламы конкурентов - не такая уж и сложная процедура. Это вполне можно сделать вручную, потратив на вдумчивый анализ всего один рабочий день.