Как посмотреть рекламу конкурентов в Вконтакте

ВКонтакте предлагает владельцам бизнеса удобные и эффективные форматы рекламы. Мало того, что она достаточно дешева, так еще и реально способна привести клиентов! За счет массы сведений о пользователях можно настроить рекламу под любую целевую аудиторию максимально точно. Разумеется, на площадке огромная конкуренция. Поэтому чтобы оставаться на плаву, важно уметь подстраиваться под новые тренды и веяния в рекламе в целом и в вашей нише в частности. Для этого стоит регулярно анализировать рекламные объявления своих конкурентов. Как это сделать? Давайте подробно рассмотрим самые действенные методы.
Сначала уточним, какие именно преимущества можно получить от анализа конкурентов в VK.
Просматривая чужие объявления, вы можете:
Все это позволит вам сэкономить время и деньги на тестовой рекламной кампании. Познакомившись с креативами своих конкурентов, маркетолог может сразу приняться за работу, а не прощупывать почву в поисках наиболее приемлемых вариантов рекламы.
Более подробно про анализ конкурентов в ВК вы можете почитать в блоге ROMI Center.
Это же можно сделать через Google. Введите в строке поиска site:vk.com, а затем "торты на заказ" или другой тип деятельности. Поисковик будет искать сообщества, страницы и посты только в социальной сети. Это простой метод, который показывает оптимальный результат; – считают специалисты ROMI center.
В интерфейсе ВК есть поле поиска, в котором можно искать одновременно по всем типам данных: людям, постам, сообществам. Используйте его, чтобы искать одновременно сообщества на подходящую тему и рекламные посты. Например, вы хотите продвигать студию веб-дизайна - введите в поле поиска "веб-дизайн" и проанализируйте посты, которые обнаружатся в результатах выдачи.
Справа от результатов поиска есть несколько фильтров. Используйте их, чтобы искать посты только в определенном регионе, с определенными словами или количеством лайков.
Поиск и анализ рекламы конкурентов - не такая уж и сложная процедура. Это вполне можно сделать вручную, потратив на вдумчивый анализ всего один рабочий день.