Погибшего на Украине Кадыржана Рахматова похоронят в Джалал-Абаде

В Кыргызстан доставили военнослужащего России, погибшего на Украине Рахматова Кадыржана Камиловича.

Уроженец Кыргызстана, воин-контрактник Вооруженных Сил РФ мотострелковой бригады, сержант Кадыржан Рахматов героически погиб, прикрывая командира, во время выполнения боевого задания на Украине.

По информации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Кыргызстане, командир разведотделения Кадыржан Камилович Рахматов с честью выполнил свой долг воина. Посмертно награжден орденом Мужества.

Посол России и командование ВС России выражают глубокое соболезнование семье погибшего.

Похороны пройдут на малой родине воина в Джалал-Абадской области.