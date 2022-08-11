Погода
$ 82.90 - 83.90
€ 85.24 - 86.24

Рекордный объем денежных переводов поступило в КР в июне

279  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В июне по системам денежных переводов в Кыргызстан поступило 317,2 миллиона долларов. Об этом информирует Национальный банк республики.

Объем является рекордным для страны. По сравнению с ранее зафиксированным максимумом, в сентябре 2021 года, сумма выросла на 7,34 процента, а к маю 2022 года - на 23,3 процента.

Рост денежных переводов обеспечен увеличением их поступлением из России на 23,25 процента, с 245,6 миллиона долларов до 302,7 миллиона долларов.

Вместе с тем на 17,43 процента наблюдалось увеличение переводов из стран дальнего зарубежья - до 12,8 миллиона долларов. Это объясняется ростом переводов из США на 17,7 процента (до 4,8 миллиона долларов) и прочих стран - на 10,77 процента (до 7,5 миллиона долларов).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421363
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  