Рекордный объем денежных переводов поступило в КР в июне

В июне по системам денежных переводов в Кыргызстан поступило 317,2 миллиона долларов. Об этом информирует Национальный банк республики.

Объем является рекордным для страны. По сравнению с ранее зафиксированным максимумом, в сентябре 2021 года, сумма выросла на 7,34 процента, а к маю 2022 года - на 23,3 процента.

Рост денежных переводов обеспечен увеличением их поступлением из России на 23,25 процента, с 245,6 миллиона долларов до 302,7 миллиона долларов.

Вместе с тем на 17,43 процента наблюдалось увеличение переводов из стран дальнего зарубежья - до 12,8 миллиона долларов. Это объясняется ростом переводов из США на 17,7 процента (до 4,8 миллиона долларов) и прочих стран - на 10,77 процента (до 7,5 миллиона долларов).