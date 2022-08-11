В Узбекистане в женщинах начнут воспитывать порядочность

В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар), пропагандирующее образы "порядочной девушки" и "просвещенной матери", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные правового портала "Норма".
Одной из основных задач движения станет широкая пропаганда среди молодежи таких тем, как семейно-правовые отношения, психология семейной жизни, семейная экономика и бюджет.
Среди других важных задач движения выделяются:
Костяк нового движения будет состоять из 50 человек. В Комитете по делам семьи и женщин Каракалпакстана, а также областных и Ташкентском городском управлениях по делам семьи и женщин для его поддержки буду созданы группы по 35-40 человек, в районных (городских) семейных и женских отделах – по 30, в каждой махалле – по 15 человек.