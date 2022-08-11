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В Узбекистане в женщинах начнут воспитывать порядочность

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- Канат Кожоев
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В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар), пропагандирующее образы "порядочной девушки" и "просвещенной матери", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные правового портала "Норма".

Одной из основных задач движения станет широкая пропаганда среди молодежи таких тем, как семейно-правовые отношения, психология семейной жизни, семейная экономика и бюджет.

Среди других важных задач движения выделяются:

  1. создание в обществе нового духовного пространства, проведение систематической пропагандистской деятельности, направленной на привитие благородных идеалов, национальных качеств, обычаев, священных традиций
  2. проведение мероприятий, направленных на воспитание у женщин, особенно молодых девушек, чувства верности семье и Родине, формирование образа "порядочной девушки" и "просвещенной матери"
  3. пропаганда культуры чтения в семьях, формирование взаимной доброты и согласия, распространение среди молодежи концепции "Семья – это святое".

Костяк нового движения будет состоять из 50 человек. В Комитете по делам семьи и женщин Каракалпакстана, а также областных и Ташкентском городском управлениях по делам семьи и женщин для его поддержки буду созданы группы по 35-40 человек, в районных (городских) семейных и женских отделах – по 30, в каждой махалле – по 15 человек.


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URL: https://www.vb.kg/421364
Теги:
Узбекистан, общество, мировые новости
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