В Минэкономики обсудили цифровизацию выдачи лицензий и других документов

В Министерстве экономики и коммерции прошло совещание, на котором обсуждалось проведения пилотной апробации автоматизации процесса подачи заявления для получения разрешительных документов. Мероприятие состоялось под руководством замминистра Айнуры Усенбековой с участием представителей заинтересованных госорганов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Замминистра отметила, что в Национальной программе развития Кырызской Республики до 2026 года заложена оптимизация лицензируемых видов деятельности и разрешений, цифровизация процедур выдачи лицензий и других разрешительных документов, конкретизация лицензионных требований и уточнение отдельных норм, устранение внутренних противоречий. В значительной степени должны быть оптимизированы лицензионно-разрешительные процедуры.
В настоящее время министерством запущен процесс пилотной апробации по цифровизации процедур выдачи лицензий и других разрешительных документов.
На платформе Единого электронного реестра разрешительных документов www.elicense.gov.kg в пилотном режиме внедряется электронная подача заявлений на получение:
Портал создается в целях сокращения временных издержек, получения активной информации и удобного пользования всеми заинтересованными лицами. Он будет содержать информацию обо всех разрешительных документах (справках, заключениях, лицензиях, разрешениях и прочем) необходимых для ведения предпринимательской деятельности.
В ходе совещания в Министерстве экономики и коммерции были обсуждены вопросы дальнейшего пилотирования автоматизации процесса подачи заявления для получения разрешительных документов и оптимизации в реализации данного проекта.