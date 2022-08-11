В Минэкономики обсудили цифровизацию выдачи лицензий и других документов

В Министерстве экономики и коммерции прошло совещание, на котором обсуждалось проведения пилотной апробации автоматизации процесса подачи заявления для получения разрешительных документов. Мероприятие состоялось под руководством замминистра Айнуры Усенбековой с участием представителей заинтересованных госорганов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Замминистра отметила, что в Национальной программе развития Кырызской Республики до 2026 года заложена оптимизация лицензируемых видов деятельности и разрешений, цифровизация процедур выдачи лицензий и других разрешительных документов, конкретизация лицензионных требований и уточнение отдельных норм, устранение внутренних противоречий. В значительной степени должны быть оптимизированы лицензионно-разрешительные процедуры.

В настоящее время министерством запущен процесс пилотной апробации по цифровизации процедур выдачи лицензий и других разрешительных документов.

На платформе Единого электронного реестра разрешительных документов www.elicense.gov.kg в пилотном режиме внедряется электронная подача заявлений на получение:

государственного охотничьего удостоверения; лицензии на пассажирские перевозки автомобильным транспортом (за исключением легковых такси); лицензии на пассажирские и (или) грузовые перевозки водным транспортом; лицензии на международные грузовые перевозки автомобильным транспортом; специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов автотранспортными средствами; специального разрешения на перевозку грузов иностранными автоперевозчиками с территории КР на территорию третьего государства или с территории третьего государства на территорию КР, а также разрешения кыргызским перевозчикам на въезд на территорию третьих государств и многостороннего разрешения Европейской конференции министров транспорта.

Портал создается в целях сокращения временных издержек, получения активной информации и удобного пользования всеми заинтересованными лицами. Он будет содержать информацию обо всех разрешительных документах (справках, заключениях, лицензиях, разрешениях и прочем) необходимых для ведения предпринимательской деятельности.

В ходе совещания в Министерстве экономики и коммерции были обсуждены вопросы дальнейшего пилотирования автоматизации процесса подачи заявления для получения разрешительных документов и оптимизации в реализации данного проекта.