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Количество участников лотереи ГНС превысило 100 тысяч человек

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- Канат Кожоев
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Уже более 100 тысяч кыргызстанцев проявили свою активную позицию и участвуют в лотерее Государственной налоговой службы КР "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стотысячным пользователем, скачавшим приложение "Салык чек", стала жительница города Бишкека.

На сегодняшний день участники лотереи отсканировали кассовых чеков на сумму более 6,7 миллиарда сомов и получили более 6,6 миллиона лотерейных ID-билетов, каждый из которых примет участие в будущих розыгрышах ценных призов.

Напомним, что с 10 мая 2022 года Государственная налоговая служба КР проводит лотерею "Требуй чек – выиграй приз!". Основная задача лотереи – стимулировать граждан требовать кассовые чеки при покупке товаров или услуг.

Второй розыгрыш лотереи состоится 1 октября 2022 года. В этот день при поддержке бизнес-партнеров будут разыграны 1 автомобиль, 11 iPhone, 10 смартфонов, 11 единиц различной бытовой техники и другие ценные призы.

Чтобы стать участником лотереи необходимо скачать мобильное приложение "Салык чек", пройти регистрацию и сканировать QR-коды на полученных при совершении покупок кассовых чеках с помощью сканера приложения.


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URL: https://www.vb.kg/421368
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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