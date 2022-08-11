В Ташкенте пройдет второй Экономический форум ШОС

В Ташкенте 16-17 августа состоится второй Экономический форум в рамках председательствования Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества, сообщают СМИ.

Форум, проведенный впервые в июне 2021 года в Душанбе (Таджикистан), зарекомендовал себя как действенная диалоговая площадка, способствующая развитию и дальнейшему укреплению партнерства в рамках организации.

Главная цель события – заострить внимание сторон на проблемах и перспективах развития взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, выработать действенные меры по наращиванию связей на пространстве ШОС.

Пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, b2b-контакты – насыщенная повестка Форума призвана раскрыть потенциал цифровой экономики, "зеленых" технологий, сотрудничества регионов, наращивания инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и других приоритетных направлений партнерства.

Экономический форум ШОС призван стать эффективной платформой не только для установления межправительственного диалога, но и для взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий, а также привлечения инвесторов в регионы пространства ШОС.