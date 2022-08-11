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Кыргызстан поставит в Японию 400 тонн меда

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- Анастасия Карелина
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В Токио по итогам совместной работы предпринимателей нашей республики и Страны восходящего солнца при содействии посольства Кыргызской Республики в Японии состоялось подписание контракта по экспорту из нашей страны 400 тонн меда.

Контракт был подписан представителями компаний "Japan style" и "Yamada Bee Company Group" при участии торговой компании "Sojitz". Согласно договоренностям компаний, упомянутый объем меда будет поставлен в Японию в несколько этапов. Первый контейнер весом в 20 тонн будет экспортирован уже в ближайшее время.

В рамках продвижения отечественной продукции и товаров в зарубежные страны в 2021 году в Японию экспортировано 43,4 тонны на 25 390 миллионов сомов кыргызского меда. В 2018 году было экспортировано 8,3 тонны, в 2019 году - 13,4 тонны, в 2020 году - 15,7 тонны.


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URL: https://www.vb.kg/421373
Теги:
экспорт, Япония, Кыргызстан
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