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ОАО "МАМ" объявило тендер на строительство здания аэропорта "Каракол"

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ОАО "Международный аэропорт "Манас" приглашает потенциальных подрядчиков принять участие в конкурсных торгах на проведение строительно-монтажных работ в Международном аэропорту "Каракол" по трем лотам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

- Лот №1 – "Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство нового здания аэровокзала Международного аэропорта "Каракол";

- Лот №2 – "Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома Международного аэропорта "Каракол" с удлинением искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) на 400 метров";

- Лот №3 – "Поставка оборудования, производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оснащению Международного аэропорта "Каракол" системой огней высокой интенсивности, устройству аэродромного ветроуказателя и мачт освещения перрона".

Конкурсные заявки – 1 подлинник и 2 копии – необходимо предоставить в запечатанных конвертах (в конверте с указанием адреса должно быть содержимое полного пакета конкурсной заявки на электронном носителе). Доставить заявки нужно по адресу: г. Бишкек, ОАО "Международный аэропорт "Манас", Административное здание. Телефон: 0312 69 34 06.

Информация о конкурсных торгах размещена на сайтах: www.tenders.kg, www.tender-smart.com.

Вскрытие конкурсных заявок состоится 23.08.2022 в 15:00.


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URL: https://www.vb.kg/421376
Теги:
строительство, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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