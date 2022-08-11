Китай назвал США главным зачинщиком кризиса на Украине

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью изданию ТАСС назвал США главным подстрекателем кризиса на Украине.

Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский союз в противовес Москве.

"Как инициатор и главный разжигатель украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всесторонние санкции против России, продолжает поставки вооружений и военной техники в Украину. Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжными военными действиями и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию", - заявил посол в интервью.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй сказал, что китайско-российские отношения вступили в самый успешный период межгосударственных отношений с высочайшим уровнем взаимного доверия и наибольшей стратегической значимостью.

Китайский политик также высказался против визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и заявил, что США пытаются применить "украинскую тактику" на Тайване.

"Это нельзя расценить иначе, как азиатско-тихоокеанскую версию "расширения НАТО на восток", - сказал дипломат.