Погода
$ 82.90 - 83.90
€ 85.24 - 86.24

Китай назвал США главным зачинщиком кризиса на Украине

226  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью изданию ТАСС назвал США главным подстрекателем кризиса на Украине.

Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский союз в противовес Москве.

"Как инициатор и главный разжигатель украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всесторонние санкции против России, продолжает поставки вооружений и военной техники в Украину. Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжными военными действиями и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию", - заявил посол в интервью.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй сказал, что китайско-российские отношения вступили в самый успешный период межгосударственных отношений с высочайшим уровнем взаимного доверия и наибольшей стратегической значимостью.

Китайский политик также высказался против визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и заявил, что США пытаются применить "украинскую тактику" на Тайване.

"Это нельзя расценить иначе, как азиатско-тихоокеанскую версию "расширения НАТО на восток", - сказал дипломат.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421377
Теги:
Китай, Россия, США, политика, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  