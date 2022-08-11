Повторный поиск родных по смертному медальону Сатыбалды Джансеитова

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа Биздин Жениш" повторно обращается к кыргызстанцам с просьбой о розыске родных уроженца Джалал-Абадской области САТЫБАЛДЫ ДЖАНСЕИТОВА, 1923 года рождения, который до ухода на войну проживал в колхозе имени Ворошилова Октябрьского района Джалал-Абадской области. Его женой указана Ханзада -так написано во вкладыше смертного медальона.

Напомним, его медальон был найден во время поисковых работ в Тверской области. Специалисты-поисковики из России смогли прочесть: "ДЖАНСЕНТОВ (ДЖАЖЕТОВ/ДЖАНСАИТОВ) Сатыбалды (Сатывалды), 1923 г.р., уроженец Киргизская ССР, Джалабадская область, Октябрьский район, колхоз им. Ворошилова. Жена Ханзады (неразборчиво)".

На нашу первую публикацию от 21 июля 2022 года откликнулась семья из того же села, чей дедушка тоже пропал без вести и тоже по имени Сатыбалды, но к сожалению, после сверки выяснилось, что фамилия и год рождения бойца не совпадают с написанными ФИО и годом рождения во вкладыше смертного медальона. В этой связи мы вновь объявляем розыск родных, односельчан, знакомых, которые были знакомы с семьей Сатыбалды Джансеитова.

Мы просим всех земляков включиться в поиск, так как 23 августа этого года по месту находки останков воинов состоится церемония торжественного перезахоронения. И погибшего солдата по всем воинским и национальным традициям должны проводить родные или земляки, представители Посольства России в Кыргызстане.

Напоминаем, что на портале "Память народа", имеются документы на солдата Джансеитова Сатыбалды. В то же время Жансеитов Сатыбалды в "Книге Памяти" - значится пропавшим без вести.

Из письма поисковиков в России: "В июле в ходе проведения поисковых работ в районе урочища Васильки Зубцовского района Тверской области при доработке ранее найденного неучтенного воинского захоронения сводным отрядом НИ ВПЦ "Подвиг" обнаружен смертный медальон военнослужащего Красной Армии, уроженца Киргизской ССР. Останки неотделимы, торжественное перезахоронение праха воина и его однополчан намечено на 23 августа т.г. на Мемориальном кладбище в деревне Веригино Зубцовского района Тверской области.

Красноармеец, стрелок 1101 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии. Погиб 26 ноября 1942 года, д.Васильки Зубцовский район Калининская область. В воронке близ этого ныне урочища Васильки останки красноармейца и были найдены.

Просим помочь в розыске и оповещении родных погибшего!".

Связаться с Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" можно по телефону: +996555-923-603 или по электронной почте: ptahasvet@mail.ru.