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Запущен проект по применению навигационных пломб для отслеживания перевозок

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- Анастасия Карелина
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Государственная налоговая служба запустила пилотный проект по применению навигационных пломб для отслеживания перевозок импортируемых товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба в соответствии с распоряжением кабинета министров от 5 августа 2022 года запустила пилотный (экспериментальный) проект по применению контрольных и/или навигационных пломб для отслеживания автомобильных перевозок по территории Кыргызской Республики и ввозимых товаров в страну из государств-членов Евразийского экономического союза.

Пилотный проект проводится в целях подготовки участников внешнеэкономической деятельности к введению применения навигационных пломб в ЕАЭС и продлится до 31 января 2023 года.

Наложение контрольных пломб будет осуществлять Налоговая служба, а навигационных пломб – совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики (Национальный оператор системы отслеживания перевозок товаров).

В период пилотного проекта контрольные и/или навигационные пломбы будут устанавливаться на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств, риск-ориентированных субъектов предпринимательства, осуществляющих перевозку грузов, на безвозмездной основе.


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URL: https://www.vb.kg/421381
Теги:
ГНС, импорт, ЕАЭС
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