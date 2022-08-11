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Сотрудниками уголовного розыска задержана мошенница

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- Асия Канаева
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Сотрудниками уголовного розыска задержана подозреваемая в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

В УВД Свердловского района кыргызской столицы с письменным заявлением обратилась жительница Бишкека О.Б. Она просила принять меры в отношении малознакомой женщины "М", которая, войдя в доверие и обещая продать золотые изделия, завладела денежными средствами в размере 703 600 сомов. Не выполнив обещанного, женщина скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района. Возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района подозреваемая М.М. 1985 года рождения была задержана. Подозреваемая была доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/421383
Теги:
ГУВД, УВД, мошенничество, Свердловский район
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