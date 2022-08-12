Погода
$ 83.25 - 84.25
€ 86.19 - 87.19

Вирус намекнул на масочный режим

314  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более заразные штаммы омикрона ВА.4 и ВА.5 начали, не сказать еще пока, победное шествие по разным странам. Однако эксперты ВОЗ отмечают рост заболеваемости на 30 процентов. И, судя по ситуации, у ковида и нашего иммунитета возобновилась затихшая на время "гонка вооружений". Вирус в ней пока выигрывает.

Тревожные данные приходят от наших соседей из Казахстана, где уровень заболеваемости за последние несколько дней резко рванул вверх. Количество случаев увеличилось в три с лишним раза. Очередная волна COVID-19 вызвана субвариантом штамма омикрон ВА.5, что установлено в 70 процентах исследованных образцов. Этот вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом дельта. То же самое происходит и в России, до которой доскакал и "кентавр". Все медики подтверждают, что в новой волне больше всего заражаются те, кто либо вообще не был привит, либо прививался более шести месяцев назад, либо те, кто раньше вообще не болел ковидом. То есть привитое и перенесшее ковид население все еще имеет некоторую защиту от заражения даже BA.5.

В Кыргызстане, как сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на прошлой неделе тоже было зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Но почему-то не уточняется, какой штамм короны гуляет в стране. И что совсем удивительно: непонятно, откуда берется в сводках внебольничная пневмония, если омикрон, а скорее всего, именно он вызывает волну заболеваемости, не поражает легкие.

Сейчас достаточно бурно, кроме штаммов ВА.5 и ВА.4, распространяется штамм BA.2.75, получивший название "кентавр", который обладает девятью мутациями, что дает ему возможность еще в большей степени передаваться от одного человека к другому. Однако по клинической картине в основном заболевание длится более короткие сроки, не происходит серьезных системных осложнений - тромбозов, развития цитокинового шторма. Симптомы новых штаммов омикрона похожи на те, с которыми столкнулись ранее переболевшие им пациенты: высокая температура, слабость, головная и мышечная боль, а также проблемы с желудком.

В такой ситуации мы должны и сами заботиться о своем здоровье. А именно: не забывать про антисептики, надевать маски в особо людных общественных местах, больше гулять, ложиться спать вовремя, есть больше овощей и фруктов.

И, конечно, нужно ревакцинироваться. Только вакцины остаются на сегодня защитой от тяжелого течения болезни. Причем Минздрав рекомендует прививаться каждые полгода.

И те, кто еще не сделал вакцину, не надо с этим тянуть. По словам медиков, уже к сентябрю будет тот месячный интервал, который необходимо выдержать. А уж осенью точно будет подъем.

А пока медики продолжают бороться с коронавирусной инфекцией, ученые изучают постковидные последствия у переболевших ею. Результаты исследований, честно сказать, шокируют. Например, мозг после ковида стареет на 10 лет!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421387
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, маски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  