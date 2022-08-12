Вирус намекнул на масочный режим

Более заразные штаммы омикрона ВА.4 и ВА.5 начали, не сказать еще пока, победное шествие по разным странам. Однако эксперты ВОЗ отмечают рост заболеваемости на 30 процентов. И, судя по ситуации, у ковида и нашего иммунитета возобновилась затихшая на время "гонка вооружений". Вирус в ней пока выигрывает.

Тревожные данные приходят от наших соседей из Казахстана, где уровень заболеваемости за последние несколько дней резко рванул вверх. Количество случаев увеличилось в три с лишним раза. Очередная волна COVID-19 вызвана субвариантом штамма омикрон ВА.5, что установлено в 70 процентах исследованных образцов. Этот вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом дельта. То же самое происходит и в России, до которой доскакал и "кентавр". Все медики подтверждают, что в новой волне больше всего заражаются те, кто либо вообще не был привит, либо прививался более шести месяцев назад, либо те, кто раньше вообще не болел ковидом. То есть привитое и перенесшее ковид население все еще имеет некоторую защиту от заражения даже BA.5.

В Кыргызстане, как сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на прошлой неделе тоже было зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Но почему-то не уточняется, какой штамм короны гуляет в стране. И что совсем удивительно: непонятно, откуда берется в сводках внебольничная пневмония, если омикрон, а скорее всего, именно он вызывает волну заболеваемости, не поражает легкие.

Сейчас достаточно бурно, кроме штаммов ВА.5 и ВА.4, распространяется штамм BA.2.75, получивший название "кентавр", который обладает девятью мутациями, что дает ему возможность еще в большей степени передаваться от одного человека к другому. Однако по клинической картине в основном заболевание длится более короткие сроки, не происходит серьезных системных осложнений - тромбозов, развития цитокинового шторма. Симптомы новых штаммов омикрона похожи на те, с которыми столкнулись ранее переболевшие им пациенты: высокая температура, слабость, головная и мышечная боль, а также проблемы с желудком.

В такой ситуации мы должны и сами заботиться о своем здоровье. А именно: не забывать про антисептики, надевать маски в особо людных общественных местах, больше гулять, ложиться спать вовремя, есть больше овощей и фруктов.

И, конечно, нужно ревакцинироваться. Только вакцины остаются на сегодня защитой от тяжелого течения болезни. Причем Минздрав рекомендует прививаться каждые полгода.

И те, кто еще не сделал вакцину, не надо с этим тянуть. По словам медиков, уже к сентябрю будет тот месячный интервал, который необходимо выдержать. А уж осенью точно будет подъем.

А пока медики продолжают бороться с коронавирусной инфекцией, ученые изучают постковидные последствия у переболевших ею. Результаты исследований, честно сказать, шокируют. Например, мозг после ковида стареет на 10 лет!