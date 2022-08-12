Сотрудники МЧС предотвратили угрозу затопления Бишкека

Сотрудникам МЧС пришлось провести аварийный спуск воды из горного озера Адыгене, расположенного в ущелье Ала–Арча на высоте более 3 тысяч 500 метров.

Специалисты на основании ранее проведенных аэровизуальных наблюдений выявили горные озера с опасностью прорыва воды, которая их заполняет. Озеро на пике Адыгене, объем которого примерно около 80 тысяч кубических метров, - одно из них. Дальнейшее увеличение воды в озере из–за таяния одноименного ледника повышало риск перелива водоема.

- Для ликвидации угрозы прорыва озера спасатели использовали так называемый сифонный метод аварийного спуска воды, - рассказал командир части МЧС Ырыспек Жолдошбаев. - Впервые его применили для таких целей в 2013 году. Этот способ успешно зарекомендовал себя. Устройства для аварийного спуска воды представляют собой полиэтиленовые трубы, состыкованные металлическими переходниками, имеется и специальное устройство, предназначенное для безопасного спуска воды в случае накопления критической массы. Должен сказать, что озеро Адыгене - не единственный водоем, где мы проводим аварийный спуск воды, такие же специальные операции мы проводим и в других регионах республики.

Кстати, озеро Адыгене не первый год беспокоит спасателей. Установлено, что в случае его прорыва образуется мощный селевой поток, который обрушится на государственную резиденцию "Ала–Арча" и южные районы столицы. Причем такой прецедент уже был в июле 2012 года.

Тогда из–за обильного таяния ледника произошел перелив воды через плотину озера Тез–Тор, которое находится на высоте больше четырех тысяч метров в 40 километрах от Бишкека. В результате уровень воды в верховьях реки Ала–Арча поднялся с 15 до 35 кубометров в секунду.

Жители сел в долине Ала–Арчи покидали свои дома и собирались на возвышенностях. Успокоилась река только к вечеру. В настоящее время, по оценкам специалистов, насчитывается около 300 высокогорных озер, включенных в список прорывоопасных. Такие водоемы образуются в результате интенсивного таяния ледников в летний период. Отступая вверх по склону, ледяные массы оставляют после себя запруды, которые продолжают наполняться талой водой.

Иногда природные плотины подобных озер разрушаются, создавая опасность для людей, живущих внизу предгорья. Все зависит от уровня накопившейся воды. Если он становится критичным, то эти высокогорные бассейны могут "рвануть" в любую минуту.