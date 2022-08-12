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Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса "русский дельтакрон"

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Исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". Опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить, рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Штамм коронавируса "дельта" был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время был доминирующим в большинстве стран мира. Однако в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм "омикрон", впервые выявленный в Южной Африке. В итоге именно этот штамм, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на "омикрон" приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19.

Как рассказал РБК Прусс, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов "омикрона" и "дельты" - это большая редкость, поскольку штамм "дельта" практически исчез. "Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус", - рассказал ученый.

Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, отмечает Прусс, поэтому, вероятнее всего, его родина - Россия. Тем не менее распространенность штамма пока невелика, по крайней мере в Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа.

"Опасен ли недавно открытый "русский дельтакрон", еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной "дельты" есть способность поражать легкие, которая ослабла у "омикрона", но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля", - констатирует Прусс.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК также отметил, что пока что говорить о свойствах новой химеры, или "дельтакрона", рано. "Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано", - подчеркивает он.

По словам Аграновского, возникновение таких гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения. "Вирус меняется за счет двух механизмов: внесения мутаций и рекомбинаций (перетасовки кусков РНК генома). Чем больше актов репликации (попросту, чем больше зараженных людей в популяции), тем выше шанс возникновения новых вариантов, которые могут получить преимущество и закрепиться", - объясняет он.

Сообщения о появлении гибридов "дельты" и "омикрона" появлялись и раньше. В январе об обнаружении "дельтакрона" сообщали кипрские ученые. У него была одна генетическая основа с "дельтой" и одновременно были мутации, характерные для "омикрона". Однако выявлен этот гибрид был всего у 25 человек. В связи с этим возникли предположения, что "дельтакрон" был лабораторной ошибкой - результатом загрязнения образца вируса, взятого для секвенирования. Этой точки зрения придерживалась глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Не исключали такую возможность и российские вирусологи.

Первой на появление исследования о гибриде "омикрона" и "дельты" обратила внимание ведущая программы "Посоветуйте, доктор" Ольга Копылова в своем Telegram-канале.


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URL: https://www.vb.kg/421389
Теги:
Россия, коронавирус
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