Исмаил Сагыналиев назначен представителем МВД КР в России

Пополковник милиции Сагыналиев Исмаил Алмейсович назначен представителем МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации, в соответствии с приказом Министра Улана Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Сагыналиев в органах внутренних дел работает с 2003 года, начинал с сотрудника ППС, и проходил службу во всех органах внутренних дел и дошел до руководства позиции.

Награжден государственными и ведомственными наградами за время службы.

Напомним, что ранее представителем в Российской Федерации был Нурлан Сатваевич Жанбаев.