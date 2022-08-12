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Исмаил Сагыналиев назначен представителем МВД КР в России

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Пополковник милиции Сагыналиев Исмаил Алмейсович назначен представителем МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации, в соответствии с приказом Министра Улана Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Сагыналиев в органах внутренних дел работает с 2003 года, начинал с сотрудника ППС, и проходил службу во всех органах внутренних дел и дошел до руководства позиции.

Награжден государственными и ведомственными наградами за время службы.

Напомним, что ранее представителем в Российской Федерации был Нурлан Сатваевич Жанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/421390
Теги:
Кыргызстан, Россия, МВД
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