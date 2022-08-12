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Полоса препятствий: какими сложностями полна жизнь женщин с инвалидностью

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- Айжан Мамбеталиева
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Женщины с инвалидностью рассказали корреспонденту vb.kg, с какими проблемами в жизни им приходится сталкиваться. Они хотели объяснить, что люди с ограниченными возможностями здоровья – не бесполая группа и что у женщин есть специфические проблемы, отличающиеся от мужских. Организовало встречу ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство".

Мои собеседницы – кыргызстанки с различной инвалидностью. Они просили не указывать их реальных имен и фамилий, поскольку не хотят, чтобы в семьях их узнали и решили, что они жалуются на домочадцев. Потому все имена героинь материала изменены. Однако, в целом, собирательный образ, который получился из их рассказов можно примерить на каждую из них, как универсальное платье, которое всем подойдет.

Прежде всего, как выяснилось, женщины с инвалидностью на 70 процентов больше подвержены разного рода насилию, чем остальные. Также для них социум устанавливает множество больше запретов, распространяющихся на вполне естественные для других вещи. Например, на создание семьи и рождение ребенка.

У Айгуль ДЦП. Она говорит, что в юности, когда хотела учиться, родные ее отговорили: трудно будет добираться на учебу, ходить на занятия. Но дома Айгуль всегда помогала братьям и сестрам с маленькими племянниками, и родные обещали всю жизнь оберегать сестренку и всячески ей помогать. Сейчас племянники уже взрослые. А у братьев и сестер другие заботы – поставить на ноги детей, оплатить их контракты в вузах, помочь стать самостоятельными. Про Айгуль они вспоминают редко.

Айым после ДТП не может ходить. Родня мужа начала говорить, что жена – инвалид не сможет следить за хозяйством. Потом стали предлагать вернуться в родительский дом, мол, тут некому за ней ухаживать. Девушка терпела из-за двоих маленьких детей. Мужу она тоже стала безразлична. Он уезжал на работу рано утром и возвращался вечером. Ему и дела не было до того, как прошел день у некогда любимой жены - иной раз он и не заглядывал к ней в комнату. Через три года сказал, что хочет жениться на другой – в семье нужна хозяйка, но пообещал, что и Айым не оставит, будет поддерживать и помогать. Женщина согласилась и переехала в столицу, устроилась на работу. С помощью ходунков может передвигаться, дети иногда приезжают в гости к матери, забрать их насовсем она не смогла, так как у самой пока нет жилья, снимает квартиру.

Женщины рассказывают, что, когда в семье человек приобрел инвалидность, он зачастую сталкивается с психологическим насилием. Становятся обузой для членов семьи. От настроения родственника зависит, как он проживет этот день. И если чем-то не угодил, то могут лишить необходимых бытовых вещей. Например, не разговаривать, делать вид что его нет, могут костыли, трости, коляски отодвинуть так, что самостоятельно не дотянуться. Или же, выключить свет и не включать. Покормят, когда найдут время, помогут чем-то, когда соизволят.

"Одна знакомая девушка за 38 лет впервые самостоятельно вышла в свет, увидела жизнь. В семье ее только мама выводила по утрам ненадолго на улицу, чтобы посторонние ее не заметили, все остальное время она сидела в комнате. Родственники очень стеснялись ее показывать. К созданию собственной семьи тоже по-разному относятся. Кто-то готов поддержать во всем. А кто-то, наоборот, отговаривает. Врачи в больницах тоже говорят: "Сама еле ходишь, зачем тебе ребенок? Кто за ним будешь ухаживать? Сделай аборт!" Очень обидно слышать такие слова", -говорит Азиза. – Наверное то, как нас воспринимают, зависит от семьи. Например, меня родители очень любят и никогда не стыдились, не унижали. На первом месте для них всегда я была. Даже старшая сестра иногда ревновала, что мне все первой достается. Но она же меня и защищала от любопытных прохожих: что смотришь, человека никогда не видел? Родители помогли мне получить образование, за что я им очень благодарна. Они во всем меня поддерживают".

Мои собеседницы в один голос говорят, что самое первое в чем они все нуждаются, так это человек – личный ассистент, который мог бы в любое время помогать необходимым.

Чолпон после аварии уже больше 20 лет передвигается только в инвалидной коляске. Сесть в нее самостоятельно женщина не может и несколько лет платила знакомой, чтобы та по утрам приходила и помогала ей сесть. Чолпон живет с детьми, но у тех свои заботы и они не привыкли по утрам просыпаться так рано и приходится ждать, когда остальные домочадцы проснутся и ей помогут.

"Есть люди, которые из дома годами не выходят только из-за того, что не могут выйти из помещения. И чтобы куда-то выйти просится просить родных. А так порой хочется самостоятельности, самой пойти в аптеку и купить лекарства, зайти в магазин и купить то что хочет самой, прогуляться в парке, приготовить обед вместе с ассистентом. Когда человек независим он получает выбор", - говорит женщина.

"Нашего пособия по инвалидности даже не хватит памперсы. Тем, кто нуждается в них постоянно необходимо примерно 5 пачек в месяц. Их цена примерно от 1500 сомов и выше. Люди с первой группой инвалидности получают 8 тысяч сомов в месяц, - вступает в разговор Айсулуу, которая тоже почти 20 лет пользуется коляской. – Помимо этого бывают случаи, когда необходимы вспомогательные средства: катетеры, мобильные туалеты, инвалидные коляски, слуховые аппараты и разные приспособления, которые делают жизнь комфортнее. У нас поставляют инвалидные коляски, которые ломаются до пяти установленных лет".

Женщины просят учесть рекомендации в улучшении медицинских услуг. Например, увеличить время приема у врача.

"Конечно, мы понимаем, что правила для всех одинаковые. Но если врач 10-15 минут принимает человека без инвалидности, то пациент с инвалидностью будет только 15 минут раздеваться. Так же необходима профилактика сопутствующих заболеваний. Однажды меня спросили, когда я последний раз проверяла почки? А я в жизни не обращалась к урологу. Оказывается, человеку, который постоянно сидит в коляске, необходимо время от времени проверять почки. Мы, ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство", провели исследование по теме "Причины и профилактика преждевременной смертности людей с инвалидностью". Люди умирали не от того, что сидят в коляске, а, банально – от пролежней, таких случаев очень много. Был случай, когда мужчина упал с коляски и сломал ногу. Врач решил врач решил не накладывать гипс, мол лежит же, итак срастется. Но кости срослись неправильно, мужчина больше не смог сидеть. Лежал целыми днями глядя в потолок и умер от депрессии, которая очень пошатнула его психическое состояние – человек больше не хотел так жить", - рассказывает руководитель ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство" Гульмира Казакунова.

Она также добавляет, что женщины с инвалидностью десятилетиями не посещают гинеколога, потому что оборудование для них недоступно, не могут сделать маммографию груди – ее делают стоя. Также женщины просят расширять перечень бесплатных лекарственных средств. Лекарства, которые им действительно необходимы в этот перечень не входят.

Женщина добавляет, что раз в 5 лет, люди с первой группой инвалидности могут претендовать на бесплатное посещение санатория вместе с сопровождающим, который оплачивает 50 процентов. Но все имеющиеся в стране санаторно-курортные заведения не предусмотрены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.


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URL: https://www.vb.kg/421392
Теги:
Минздрав, Министерство социального развития, Кыргызстан, медицина, ЛОВЗ, женщины
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