Армия Пакистана и талибы столкнулись на линии Дюранда

Представители "Талибана" в провинции Кунар на востоке Афганистана сообщают, что 7 августа пакистанская армия и силы Талибана вступили в вооруженное столкновение в провинции вдоль линии Дюранда.

По словам Наджибуллы Ханифа, главы департамента информации и культуры "Талибана" в провинции Кунар, жертв нет, и ситуация уже разрешилась.

Официальный представитель Талибана Ханиф заявил, что инцидент произошел из-за того, что пакистанские военные планировали построить пост и установить колючую проволоку в районе Баин-и-Шахи округа Дангам в провинции Кунар недалеко от линии Дюранда.

С другой стороны, местные жители провинции Кунар сообщили, что перестрелка продолжалась до 10:00 вечера, и обе стороны использовали легкое и тяжелое вооружение. После столкновения Наджибулла Ханиф заявил, что пакистанские войска обстреляли из минометов различные районы района Дангам.

С момента установления контроля над Афганистаном в середине августа прошлого года силы "Талибана" неоднократно начинали серьезные вооруженные столкновения с соседними государствами, особенно вблизи границ с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном.

Тем временем, по сообщениям пакистанских СМИ со ссылкой на пакистанских чиновников и источники боевиков, один из высокопоставленных командиров пакистанского "Талибана", также известного как Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), и еще три боевика ТТП были убиты в результате взрыва на дороге в восточном Афганистане.

Омар Халид Хорасани, он же Абдул Вали Моманд, за голову которого также была назначена награда в 3 миллиона долларов, ехал в автомобиле с высокопоставленными членами ТТП и был убит неустановленным взрывным устройством в районе Бармаль юго-восточной афганской провинции Пактика.

До сих пор руководство службы безопасности талибов в провинции Пактика не делало никаких заявлений для СМИ. Сообщается, что командир ТТП был бывшим журналистом и поэтом, который учился в нескольких медресе в пакистанском Карачи.

Текущие мирные переговоры между ТТП и правительством Пакистана остановились после того, как группировка отказалась от своего требования отменить слияние бывшей федерально управляемой территории племен (ФУТП) с провинцией Хайбер-Пахтунхва.