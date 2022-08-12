Задержан мошенник. Он обманул женщину, продававшую украшение на Lalafo

В селе Бостери Иссык-Кульского района задержан 26 летний мошенник Т. уулу Э. Молодой человек обманул женщину, продававшую на сайте Lalafo золотую цепочку. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

1 июля 2022 года в ГОВД Каракол с заявлением обратилась местная жительница Ж.А. Женщина пояснила, что в июне этого года она выставила на продажу на сайте Lalafo золотую цепь стоимостью 11 тысяч сомов. В тот же день ей позвонил незнакомец. С потенциальным покупателем женщина встретилась в микрорайоне "Восход". Молодой человек азиатской внешности примерно 20-25 лет вошел в доверие потерпевшей, забрал золотую цепочку, сказав, что деньги перечислит на банковскую карту, после чего исчез.

Заявление потерпевшей было зарегистрировано в ЕРП ОВД Каракола. Уголовное дело возбудили по статье 209 УК Кыргызской Республики.

Подозреваемый в мошенничестве был задержан сотрудниками отдела уголовного розыска ГОВД Каракола и отделения патрульной милиции ГОВД Бишкека в селе Бостери. Им оказался уроженец села Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области 26 летний Т. уулу Э. Решением городского суда подозреваемый водворен в ИВС ОВД Каракол на один месяц. Ведется следствие.

Следственная служба не исключает причастности подозреваемого к другим подобным преступлениям. Граждане, пострадавшие от мошеннических действий данного лица, могут обратиться по следующим номерам телефонов: 0(706)106-102, 0(703)332-166.