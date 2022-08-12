Погода
$ 83.25 - 84.25
€ 86.19 - 87.19

"В КР ввели новые "Наставления по физической подготовке Вооруженных сил""

252  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны, полковник Акылбек Дононбаев рассказал vb.kg о введении с июня 2022 года в войсках нового "Наставления по физической подготовке Вооруженных Сил Кыргызской Республики 2022"

"Физическая подготовленность военнослужащих способствует качественному выполнению служебно-боевых задач, а также широкой пропаганде и популяризации физической культуры и спорта. Именно поэтому мы решили обращать больше внимания на физподготовку.

Так разработано и утверждено со 2-го июня 2022 года "Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил Кыргызской Республики", где оценка физической подготовленности предлагается оценивать по балловой системе.

Рассказываю о соревнованиях и спортивных мероприятиях, которые проведены в соответствии с приказом Министра Обороны Кыргызской Республики.

Например, ранее прошла Спартакиада Вооруженных Сил Кыргызской Республики по военно-прикладным видам спорта среди соединений, частей и учреждений, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Также проводился турнир по волейболу среди главных управлений, отдельных отделов Центрального аппарата Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Кыргызстана. Был проведен турнир по мини-футболу на Кубок Министра обороны Кыргызстана, посвященный 30-летию образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

28-29 мая 2022 года старший спортсмен главного управления спортивного клуба армии Минобороны прапорщик Рапиев совершил забег на 200 км в честь празднования 30-летия Вооруженных Сил КР. 29-го мая 30 военнослужащих от каждой части совершили 30-ти километровые забеги.

В июне в городе Ош проведен 3-ий турнир по волейболу среди мужских клубных команд высшей лиги, в котором приняли участие 6 команд. По итогам тура команда "Спортивный клуб армии Минобороны Кыргызстана" занял первое место и вышла в национальную лигу КР.

В июле 2022 сборная команда Вооруженных сил приняла участие в 3-х Военно-спортивных играх дружественных армий государств участниц Содружества Независимых государств. Сборную команду Кыргызстана представляли военнослужащие Минобороны, ВВ МВД, погранслужбы и службы госохраны ГКНБ КР.

Соревнования проведены по таким видам спорта как армейский рукопашный бой, гиревое многоборье, стрельба из штатного оружия, офицерское троеборье и военизированный кросс.

Важно упомянуть, что еще до армии будущие призывники должны уделять больше внимания физической подготовке и это целая тема для разговора", - рассказал полковник Дононбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421400
Теги:
Министерство обороны, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  