Погода
$ 83.25 - 84.25
€ 86.19 - 87.19

История о продаже сына: мать арестовали, ребенка определили в соцучреждение

142  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По сообщению МИД сотрудники Генерального консульства КР в городе Екатеринбурге провели встречу со следователем Управления Следственного комитета РФ по Свердловской области по поводу ситуации с попыткой кыргызстанки продать собственного ребенка.

Следователь СК подтвердил, что задержанная А.Н. является гражданкой КР. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия. Избранная Екатеринбуржским судом мера пресечения – арест.

Ребенок же определен в социальное учреждение города Екатеринбурга.

В МИД поясняют, что Генеральное консульство проводит работу по выяснению всех обстоятельств инцидента, а также оказывает консульско-правовую поддержку подозреваемой гражданке КР с предоставлением услуг адвоката и переводчика.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421402
Теги:
дети, торговля людьми, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  