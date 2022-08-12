История о продаже сына: мать арестовали, ребенка определили в соцучреждение

По сообщению МИД сотрудники Генерального консульства КР в городе Екатеринбурге провели встречу со следователем Управления Следственного комитета РФ по Свердловской области по поводу ситуации с попыткой кыргызстанки продать собственного ребенка.

Следователь СК подтвердил, что задержанная А.Н. является гражданкой КР. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия. Избранная Екатеринбуржским судом мера пресечения – арест.

Ребенок же определен в социальное учреждение города Екатеринбурга.

В МИД поясняют, что Генеральное консульство проводит работу по выяснению всех обстоятельств инцидента, а также оказывает консульско-правовую поддержку подозреваемой гражданке КР с предоставлением услуг адвоката и переводчика.