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Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает бишкекчан и гостей столицы на концерты под открытым небом. Сегодня, 13 августа, поклонников классики ждет концерт "Молодая Опера – Молодой Балет".

Начало в 20 часов.

В воскресенье, 14 августа, можно посетить концерт солистов оперы. Концертмейстер вечера – заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 20 часов.

17 августа театралов вновь ждет концерт солистов оперы.

Начало в 20 часов.

18 августа всех будут рады видеть на концерте струнного камерного оркестра.

Начало в 20 часов.

19 августа в театре вновь пройдет концерт "Молодая Опера – Молодой Балет".

Начало в 20 часов.

Музыкальные вечера проходят у арки театра со стороны сквера "Театральный".

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле проходит художественная выставка "Радость цвета".

Вниманию публики здесь представлены произведения, созданные двумя художниками. Посетители экспозиции могут познакомиться с полотнами Жылдыз Асангали и Петра Куринских. Всего здесь более 60 работ.

Посетить выставку можно до 23 августа.

Галерея работает с 10 до 20 часов, без выходных. Вход свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" по адресу: ЦУМ-2, 4 этаж/413.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу выставка художников-юбиляров из фондов КНМИИ, посвященная Дню независимости Кыргызской Республики.

Экспозиция объединила произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Посетить выставку можно до 1 сентября.

КНМИИ расположен по адресу: улица Абдрахманова, 196.

Время работы музея: с 11 до 19 часов. Понедельник - выходной. Последняя пятница месяца - санитарный день.


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URL: https://www.vb.kg/421403
Теги:
балет, выставка, концерт, музей, опера, Театр оперы и балета
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