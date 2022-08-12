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Нацстатком: Реальные денежные доходы кыргызстанцев выросли на 5 процентов

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Номинальные денежные доходы населения в 1 квартале 2022 года составили 149,2 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 17,6 процента. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома КР.

"При этом, объём реальных денежных доходов населения, исчисленный с учётом индекса потребительских цен, в I квартале 2022 года в целом по республике составил 133,5 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 5,2 процента.

Располагаемые денежные доходы на душу населения, характеризующие доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, в целом по республике в I квартале 2022 года составили 7 420,1 сома в месяц и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 15,5 процента. Наибольшая доля доходов (66 процентов) пришлась на доходы от трудовой деятельности", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/421405
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан
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