Кыргызстанцам предложили в тестовом режиме получить цифровые документы

Министерством цифрового развития Кыргызской Республики вынесен на общественное обсуждение проект по определению правового статуса цифровых документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время в тестовом режиме доступны:
- паспорт;
-водительское удостоверение;
-свидетельство о регистрации транспортного средства;
-пенсионное удостоверение;
-сертификат о вакцинации.
Законопроект позволит приравнять статус цифрового документа к обычному аналогу. Ранее проект был пилотным и работал совместно с ГУОБДД МВД КР.
Основное преимущество цифровой версии документов граждан – это удобство использования и экономия времени.
Следует отметить, что весь процесс цифрового документа имеет повышенную безопасность.
Чтобы использовать цифровой документ, гражданину необходимо:
- получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОНе, абсолютно бесплатно;
- скачать приложение "Тундук" в App Store или Play Market;
- авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной электронной цифровой подписи:
- в приложении перейти в раздел "Цифровые документы";
- выбрать документ и поделиться;
- продиктовать ПИН и короткий код, которые появятся на экране телефона".