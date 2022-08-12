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Кыргызстанцам предложили в тестовом режиме получить цифровые документы

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Министерством цифрового развития Кыргызской Республики вынесен на общественное обсуждение проект по определению правового статуса цифровых документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в тестовом режиме доступны:

- паспорт;

-водительское удостоверение;

-свидетельство о регистрации транспортного средства;

-пенсионное удостоверение;

-сертификат о вакцинации.

Законопроект позволит приравнять статус цифрового документа к обычному аналогу. Ранее проект был пилотным и работал совместно с ГУОБДД МВД КР.

Основное преимущество цифровой версии документов граждан – это удобство использования и экономия времени.

Следует отметить, что весь процесс цифрового документа имеет повышенную безопасность.

Чтобы использовать цифровой документ, гражданину необходимо:

- получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОНе, абсолютно бесплатно;

- скачать приложение "Тундук" в App Store или Play Market;

- авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной электронной цифровой подписи:

- в приложении перейти в раздел "Цифровые документы";

- выбрать документ и поделиться;

- продиктовать ПИН и короткий код, которые появятся на экране телефона".


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URL: https://www.vb.kg/421410
Теги:
паспорт, информационные технологии, Кыргызстан
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