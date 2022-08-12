В Бишкеке бухгалтер пытался сбыть фальшивые доллары

39-летний житель Бишкека – бухгалтер с высшим образованием, несудимый отец четверых детей – заинтересовался криптовалютой.

В декабре прошлого года Ж.М. вылетел в Стамбул именно с этой целью – изучить турецкий рынок криптовалюты. Познакомился там с неким гражданином, который пообещал ему помочь в поисках дешевых биткоинов. Кыргызский бухгалтер Ж.М. дал новому знакомцу 4 тысячи долларов и стал ждать, пока тот выполнит свое обещание.

Что-то однако, пошло не так. Дальше – есть две версии событий.

По одной версии (это официальная версия следствия), взамен биткоинов турецкий гражданин предложил Ж.М. не менее прибыльный "бизнес" – реализацию в Кыргызстане фальшивых долларов.

По версии же самого Ж.М., ничего такого ему не предлагали, и он якобы понятия не имел, во что его втянули.

Так или иначе, в конце прошлого года Ж.М. получил из Турции посылку, в которой были 228 50-долларовых купюр. Общая сумма – почти 11 с половиной тысяч.

Внимательно осмотрев полученные деньги, М.Ж. решил попробовать использовать одну из этих купюр и засунуть ее в банкомат. Попробовал еще и еще раз, но тщетно. Банкомат купюру не принял, и тогда Ж.М. ее просто выкинул. А потом, по версии следствия, задумал сбыть оставшиеся 228 бумажек и начал активный поиск покупателей.

И нарвался на сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудник, надо отдать ему должное, заподозрив, что доллары фальшивые, пытался наставить бухгалтера на путь истинный, намекая, что за сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Но беспечный Ж.М. якобы ответил, что уже имеет опыт продажи ненастоящей валюты, что якобы занимался этим совместно с членами одной из казахских ОПГ...

После задержания Ж.М. с поличным была проведена экспертиза, подтвердившая фальшивость всех имеющихся у него долларовых купюр. А к показаниям подсудимого, что он будто бы был уверен, что деньги настоящие, суд отнесся критически.

5 августа 2022 года Первомайский районный суд признал Ж.М. виновным . в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 233 УК КР, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

На основании статьи 82 УК КР он освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на три года.