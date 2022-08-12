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Посол Кыргызстана обсудил с министром коммерции Пакистана проект CASA-1000

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Посол Кыргызстана в Пакистане Уланбек Тотуяев встретился с министром коммерции Пакистана Сайедом Навидом Камаром, в ходе которой обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня кыргызско-пакистанского сотрудничества в части торгово-экономического, инвестиционного и технического взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Стороны подчеркнули необходимость проведения активной совместной работы по наращиванию торгового оборота, а также взаимодействию по таким направлениям, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, фармацевтическая и текстильная индустрии, энергетика, промышленность и туризм, а также реализации актуальных региональных проектов, таких как CASA-1000.

В целях продвижения вышеуказанных вопросов, посол Уланбек Тотуяев подчеркнул важность своевременного проведения двусторонних мероприятий в торгово-экономической сфере, таких как очередное заседание Кыргызско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и совместных бизнес-форумов, а также наращивания сотрудничества в сфере инвестиций через создание инвестиционных фондов.

В свою очередь, министр Камар выразил согласие с тем, что между двумя странами имеются значительные возможности для развития, и в этой связи сообщил о готовности активно взаимодействовать с кыргызской стороной для реализации намеченных планов".


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URL: https://www.vb.kg/421416
Теги:
Пакистан, Кыргызстан, посол
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