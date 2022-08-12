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Бишкекчанка возмущена отношением врачей к ее пожилой матери

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- Бактыгуль Акжолова
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Жительница Бишкека Аита Султаналиева возмущена отношением врачей к ее матери. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

По ее словам, заведующая отделением больницы по улице Джантошева, несмотря на то, что у ее матери была температура, постаралась выписать ее из реанимации.

"Ужасно возмущена отношением врачей к пациенту. Заведующая отделением ОИТ КМБ №2 6 больница по улице Джантошева Жороева Айсулуу сегодня 11августа, несмотря на то, что вчера была у мамы температура постаралась выписать мою маму из реанимации, сказала поезжайте домой, к Вам приедет скорая помощь и доставит маму. В реанимацию не пускали и только сегодня я увидела маму, она находится в полуобморочном состоянии, также не предупредили, что нужно взять кислородный концентрат на 10 литров, об этом сказали врачи скорой помощи. Два дня я была в поисках кислородного концентрата, нашла на 6 литров.

На руках у мамы фиолетовые гематомы, даже не поставили спиртовую повязку, чтобы рассасывать. Почему такое отношение к пожилым пациентам? Как всегда дорогие лекарства покупали сами и каждый день приносила обед, врачи заверяли, что все под контролем", - написала она. .


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URL: https://www.vb.kg/421422
Теги:
пожилые люди, Бишкек, врачи
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