Мобильная связь в Кыргызстане: развитие сети продолжается

Государственный оператор сотовой связи MegaCom традиционно продолжает модернизацию инфраструктуры по всей стране, инвестируя средства в расширение охвата и ёмкости сети.

Проведённые в июле 2022 года работы в городах и сёлах семи областей республики позволили улучшить сигнал, увеличить скорость мобильного интернета и повысить качество голосовой связи MegaCom.

Существенному росту пропускной способности сети 4G способствовала модернизация базовых станций, проведённая в городах Базар-Коргон, Бишкек, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Ош, Чолпон-Ата, Шопоков, а также сёлах:

Сулайманабад, Сухана Баткенской области; Баймундуз, Бешик-Джон, Бирдик, Джаны-Акман, Джараке, Джон, Кайырма, Колот, Кош-Коргон, Кызыл-Туу, Массы, Могол-Коргон, Сузак, Тойчубек-Чек, Томонку-Арал Джалал-Абадской области; Баетовка, Барскоон, Бостери, Булан-Соготту, Сары-Ой Иссык-Кульской области; Ат-Башы, Казыбек Нарынской области; Араван, Калинина, Кашгар-Кыштак, Кочубаево, Кызыл-Мехнат Ошской области; Ак-Жар, Аманбаево, Бакыян, Баласары, Бейшеке, Жайылган, Жийде, Жон-Коргон, Кайнар, Камаш, Кара-Буура, Кек-Сай, Кенеш, Куру-Маймак, Кызыл-Адыр, Кызыл-Джылдыз, Маймак, Покровка, Сасык-Булак, Уч-Булак, Уч-Коргон, Чон-Капка, Чон-Кара-Буура, Шекер Таласской области; Арашан, Васильевка, Кара-Ой, Константиновка, Ленина, Ленин-Жол, Новопокровка, Прогресс, Талды-Булак Чуйской области.

За счёт модернизации базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Бишкек, Джалал-Абад, Ош, Токмок, Шопоков, а также сёлах:

Булак-Башы, Жаны-Айыл, Кек-Тал Баткенской области; Ак-Жар, Ак-Жол, Ак-Сай, Ак-Суу, Байкашка-Терек, Бууракан, Дардак-Дёбё, Джангактуу-Булак, Жетиген, Ит-Агар, Камыш-Башы, Конур-Огюз, Коргон, Коргон-Дёбё, Кош-Таш, Кызыл-Озгёрюш, Мукур, Сузак, Тегене, Тегермен-Сай, Товар-Сай, Тойчубек-Чек, Топ-Джангак, Чоргочу, Шайык Джалал-Абадской области; Кара-Мойнок Нарынской области; Калинина, Кашгар-Кыштак, Кызыл-Мехнат Ошской области; Ак-Жар, Аманбаево, Баласары, Кара-Буура, Кек-Дебе, Майское, Новодонецкое, Покровка, Чон-Капка, Чон-Кара-Буура Таласской области; Константиновка Чуйской области.

Вместе с тем, модернизированы базовые станции 2G в городе Бишкеке, а также сёлах Калинина Ошской области, Аманбаево Таласской области и Вторая Пятилетка Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 4G появились в сёлах Кара-Булун, Кызыл-Туу Нарынской области, Арчагул Таласской области, а также Кызыл-Ой Чуйской области.

Введены в эксплуатацию базовые станции стандарта 3G в сёлах Авлетим, Ан-Арык, Бель-Кара-Суу, Жузумжан, Кара-Джыгач, Кара-Суу, Кечуу, Орто-Джон, Райкомол, Торкамыш, Чарба Джалал-Абадской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Также абоненты MegaCom могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

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