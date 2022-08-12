Мобильная связь в Кыргызстане: развитие сети продолжается

Государственный оператор сотовой связи MegaCom традиционно продолжает модернизацию инфраструктуры по всей стране, инвестируя средства в расширение охвата и ёмкости сети.
Проведённые в июле 2022 года работы в городах и сёлах семи областей республики позволили улучшить сигнал, увеличить скорость мобильного интернета и повысить качество голосовой связи MegaCom.
Существенному росту пропускной способности сети 4G способствовала модернизация базовых станций, проведённая в городах Базар-Коргон, Бишкек, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Ош, Чолпон-Ата, Шопоков, а также сёлах:
За счёт модернизации базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Бишкек, Джалал-Абад, Ош, Токмок, Шопоков, а также сёлах:
Вместе с тем, модернизированы базовые станции 2G в городе Бишкеке, а также сёлах Калинина Ошской области, Аманбаево Таласской области и Вторая Пятилетка Чуйской области.
Новые базовые станции стандарта 4G появились в сёлах Кара-Булун, Кызыл-Туу Нарынской области, Арчагул Таласской области, а также Кызыл-Ой Чуйской области.
Введены в эксплуатацию базовые станции стандарта 3G в сёлах Авлетим, Ан-Арык, Бель-Кара-Суу, Жузумжан, Кара-Джыгач, Кара-Суу, Кечуу, Орто-Джон, Райкомол, Торкамыш, Чарба Джалал-Абадской области.
Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.
Также абоненты MegaCom могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.
Будьте в курсе последний событий компании MegaCom! Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram.