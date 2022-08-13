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Установлен минимальный прейскурант для обучающихся в медвузах иностранцев

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- Канат Кожоев
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Внесены изменения в постановление правительства "Об утверждении Положения о формировании и применении тарифов на платные образовательные услуги в Кыргызской Республике" от 18 мая 2009 года № 300. Решение принято на очередном заседании кабмина, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято в целях защиты и развития конкуренции, установления обоснованных тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые иностранным гражданам из стран дальнего зарубежья, обучающимся в высших учебных заведениях республики по медицинским специальностям.

В настоящее время в КР функционирует 23 высших учебных заведений, реализующих медицинские специальности.

Всего по медицинским специальностям в 2021-2022 учебном году обучается 39 тысяч 851 студент, в том числе 24 тысячи 653 иностранных студентов из стран дальнего зарубежья.

С принятием данного нормативного правового акта будет установлен минимальный размер прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги для иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, обучающихся по медицинским специальностям в высших учебных заведениях Кыргызстана.

Поясняется, что это должно обеспечить достаточное финансирование качественного образовательного процесса, ликвидировать демпинг цен, позволить медицинским высшим учебным заведениям создать или обновить клинические базы, проводить повышение квалификации преподавателей на регулярной основе, а также уменьшить зависимость от посреднических агентств.


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URL: https://www.vb.kg/421427
Теги:
образование, Кыргызстан, политика, кабмин
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