На улице Шукурова в Бишкеке продолжается демонтаж заборов

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек совместно со спецподразделением муниципального предприятия "Тазалык" активно "очищают" город от самовольно установленных объектов.

Продолжается работа по демонтажу заборов жилых домов по улице Шукурова. Напомним, что на данной улице идет реконструкция дороги в рамках второй фазы проекта "Развитие-улично-дорожной сети города Бишкек" за счет гранта Правительства Китайской Народной Республики.

Всего подпадают 71 объект. На сегодняшний день со стороны владельцев добровольно демонтировано - 15. Инспекторы провели работу по сносу 5 заборов, 2 металлических ограждений, 1 металлическая будка.

Кроме того, владельцы еще 15 объектов написали гарантийное обязательство о добровольном сносе.

Инспекторы также избавили и пересечение улиц Тоголок Молдо и Фрунзе от незаконного киоска.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

по Свердловскому району: 0705003137;

по Октябрьскому району: 0551551745;

по Первомайскому району: 0555404818;

по Ленинскому району: 0550070505.