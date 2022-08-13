Погода
$ 82.30 - 83.28
€ 85.12 - 86.12

Акылбек Жапаров поручил ускорить ход строительства школ в столице

95  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабмина Акылбек Жапаров проинспектировал ход строительства ряда школ в городе Бишкек, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина ознакомился с ходом строительства учебного корпуса со спортивным и актовым залами на территории авторского учебно-воспитательного комплекса №6, дополнительного учебного корпуса к средней общеобразовательной школе № 40, а также общеобразовательных школ в жилых массивах "Ак-Босого", "Колмо" и "Ак-Ордо".

"Необходимо ускорить ход строительных работ с привлечением дополнительного числа специалистов и техники, чтобы строительные работы были завершены в положенные сроки. Будет усилен и контроль качества строительства. Школы, большей частью расположенные в жилмассивах, должны соответствовать всем необходимым стандартам безопасности. Важно создать для детей комфортную и привлекательную среду для обучения", - сказал Акылбек Жапаров, дав ряд поручений профильным структурам.

В настоящее время в столице идет строительство 15 общеобразовательных учреждений и дополнительных учебных корпусов, а также 1 детский сад.

СПРАВКА

Учебный корпус со спортивным и актовым залами на территории авторского учебно-воспитательного комплекса № 6 рассчитан на 620 ученических мест. Общая площадь проектируемого корпуса составляет 2 тысячи 40,1 м2, а сметная стоимость - 87 миллионов 631,8 тысячи сомов.

Школа в жилмассиве "Ак-Босого" общей площадью 5 тысяч 022 м2 рассчитана на 660 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость объекта - 355 миллионов 554,8 тысячи сомов.

Школа в жилмассиве "Колмо" общей площадью 2 тысячи 309 м2 рассчитана на 380 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость объекта составляет 170 миллионов 304 тысячи сомов.

Школа в жилмассиве "Ак-Ордо" общей площадью 5 тысяч 519,0 м2 рассчитана на 750 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость школы - 246 миллионов 343,8 тысячи сомов.

Дополнительный учебный корпус к средней общеобразовательной школе № 40 рассчитан на 500 ученических мест. Общая площадь – 4 тысяч 137 м2. Учебный корпус спроектирован со спортивными площадками (футбол, волейбол, баскетбол, воркаут и т.д.). Сметная стоимость 299 миллионов 333,1 тысячи сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421430
Теги:
Акылбек Жапаров, строительство, школа, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  