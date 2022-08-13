Акылбек Жапаров поручил ускорить ход строительства школ в столице

Председатель кабмина Акылбек Жапаров проинспектировал ход строительства ряда школ в городе Бишкек, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина ознакомился с ходом строительства учебного корпуса со спортивным и актовым залами на территории авторского учебно-воспитательного комплекса №6, дополнительного учебного корпуса к средней общеобразовательной школе № 40, а также общеобразовательных школ в жилых массивах "Ак-Босого", "Колмо" и "Ак-Ордо".

"Необходимо ускорить ход строительных работ с привлечением дополнительного числа специалистов и техники, чтобы строительные работы были завершены в положенные сроки. Будет усилен и контроль качества строительства. Школы, большей частью расположенные в жилмассивах, должны соответствовать всем необходимым стандартам безопасности. Важно создать для детей комфортную и привлекательную среду для обучения", - сказал Акылбек Жапаров, дав ряд поручений профильным структурам.

В настоящее время в столице идет строительство 15 общеобразовательных учреждений и дополнительных учебных корпусов, а также 1 детский сад.

СПРАВКА

Учебный корпус со спортивным и актовым залами на территории авторского учебно-воспитательного комплекса № 6 рассчитан на 620 ученических мест. Общая площадь проектируемого корпуса составляет 2 тысячи 40,1 м2, а сметная стоимость - 87 миллионов 631,8 тысячи сомов.

Школа в жилмассиве "Ак-Босого" общей площадью 5 тысяч 022 м2 рассчитана на 660 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость объекта - 355 миллионов 554,8 тысячи сомов.

Школа в жилмассиве "Колмо" общей площадью 2 тысячи 309 м2 рассчитана на 380 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость объекта составляет 170 миллионов 304 тысячи сомов.

Школа в жилмассиве "Ак-Ордо" общей площадью 5 тысяч 519,0 м2 рассчитана на 750 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость школы - 246 миллионов 343,8 тысячи сомов.

Дополнительный учебный корпус к средней общеобразовательной школе № 40 рассчитан на 500 ученических мест. Общая площадь – 4 тысяч 137 м2. Учебный корпус спроектирован со спортивными площадками (футбол, волейбол, баскетбол, воркаут и т.д.). Сметная стоимость 299 миллионов 333,1 тысячи сомов.