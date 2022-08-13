Одобрено Соглашение о сотрудничестве между регуляторами туруслуг в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила Соглашение об административном сотрудничестве регуляторов туристических услуг стран Евразийского экономического союза.

Оно разработано для обеспечения защиты интересов потребителей и общества от недобросовестных туроператоров посредством эффективного информационного обмена.

Документ устанавливает порядок взаимодействия регуляторов, что позволит им оперативно обмениваться информацией между собой и предотвращать правонарушения. Они смогут запрашивать и получать у компетентных органов других стран информацию, в том числе о фактах и основаниях привлечения к ответственности туроператоров, выданных им разрешениях, об участниках туристического рынка и т.п.

Эти механизмы будут стимулировать развитие туротрасли с расширением единого рынка на всю сферу туризма и смежных услуг, одновременно способствуя обеспечению взаимного доверия к туроператорам и турагентам других стран ЕАЭС.

Соглашение разработано в соответствии со статьей 68 Договора о ЕАЭС и распоряжением Высшего Евразийского экономического совета от 20 декабря 2019 года № 12.

Единый рынок услуг – это состояние конкретного сектора услуг, в котором сторонами не применяются дискриминационные, количественные и иные ограничения, признаются разрешения и квалификации и обеспечивается возможность поставлять услуги на всей территории Союза без дополнительного учреждения в форме юридического лица.