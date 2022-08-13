Как сельскому хозяйству выжить в условиях изменения климата

К концу 21 века фразу: "идеальное утро начинается с кофе", – можно будет забыть. И причина неочевидна: глобальное потепление грозит исчезновением кофейных деревьев. Мы пьем бодрящий напиток каждое утро и не задумываемся, что кофе растёт не в магазине, а на деревьях, которым необходимы специфичные условия: стабильная температура от 17 до 23 °C и обильные осадки. С повышением температуры сокращается численность кофейных деревьев. Например, в Гватемале в 2012 году некоторые производители потеряли 85% своего урожая.

Естественно, если мы перестанем пить кофе по утрам, наш мир не перевернется, но что мы, кыргызы, будем есть, если продовольственная безопасность напрямую зависит от климатической повестки?

Исходя из базы данных Berkeley Earth (независимая американская некоммерческая организация, занимающаяся наукой об окружающей среде), с 1870 по 2020 год средняя температура воздуха в Кыргызстане повысилась с 2,31℃ до 4,34℃, то есть на целых 2℃ градуса. Каждые десять лет наблюдается повышение температура на 0,4℃ градуса.

Что произойдёт, если тенденция сохранится?

Жара в сочетании с повышенной засухой увеличивает засушливость почвы. Будет засуха – будет меньше урожая. Будет меньше урожая – будет нечего есть. Будет нечего есть – будет больше смертей.

По страновой оценке ООН, в настоящее время приблизительно 97.6% пахотных земель в стране подвержены какому-либо уровню деградации земель. Оставшиеся горные леса являются редкими и выбитыми, способствуя образованию большой площади горных пустынь. Изменение климата и более частые стихийные бедствия еще больше ухудшают ситуацию. Первыми под удар попадут самые бедные слои кыргызского населения, так как они зависят от сельскохозяйственной деятельности для получения средств к существованию, где засухи, по прогнозам, будут серьезными.

В 2021 году наша страна столкнулась с водным кризисом в Чуйской долине, и таяние ледников усугубит проблему. Во-первых, при отсутствии регулярного стока могут высохнуть водоразделы. Во-вторых, усилятся проблемы с наводнениями и оползнями, что может привезти к гибели людей. В-третьих, к 2040 году сток с горного хребта Тянь-Шаня увеличится и достигнет пика, за которым наступит точка невозврата: сток уменьшится, что приведет к серьезной нехватке воды до конца века.

Как сельскому хозяйству выжить в таких условиях?

Чтобы помочь сельскому хозяйству выжить, Фондом Ага Хана были проведены специальные мероприятия в отобранных населённых пунктах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Нарынской областей, охватывая более 440 000 человек. Выбранные районы преимущественно относятся к сельской, горной местности и в значительной степени зависят от сельского хозяйства.

В этих мероприятиях основное внимание уделялось:

• Укреплению сотрудничества между местными органами власти и организациями гражданского общества на местном уровне для удовлетворения потребностей местного населения в услугах органов государственного управления;

• Работе с фермерами над повышением продуктивности и укреплением связей с рынками, особенно в животноводстве и производстве плодоовощной продукции с высокой добавленной стоимостью;

• Улучшению инфраструктуры, в частности ирригационных каналов, для содействия диверсификации сельскохозяйственных культур среди мелких фермеров.

Программа MSDSP помогает объединять фермеров в официальные группы производителей, кооперативы и сельскохозяйственные ассоциации, чтобы они могли договориться о лучших условиях с поставщиками и торговцами. Кроме того, эти группы взаимодействуют с ЗАО "Первая МикроФинансовая Компания" (Первая МФК) и ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" (KICB), которые оказывают финансовую помощь предпринимателям, осуществляющим деятельность в программных областях. А чтобы помочь фермерам и владельцам малого бизнеса получить доступ к соответствующим финансовым услугам по кредитованию сельского хозяйства и животноводства, AKФ работает над укреплением связей с ЗАО "Первая МикроФинансовая Компания" (ПМФК) - организацией Агентства Ага Хана по микрофинансированию (AKAM).

Одного такого фермера Каримкула АКФ поддержал, предоставив ему оборудование для прополки, чтобы повысить продуктивность его фруктового питомника:

В Кыргызстане АКФ работает с ассоциациями водопользователей и районными управлениями водоснабжения над реабилитацией более 85 оросительных каналов, уделяя особое внимание уязвимым к конфликтам и ограниченным ресурсам.

В рамках программы развития малого бизнеса АКФ поддержал этого человека в Нарыне в строительстве теплицы. Он выращивает чудесные розы, которые украшают праздники создания семей – свадьбы. Также он выращивает несколько сортов сочных фруктов.

Благодаря солнечным теплицам в китайском стиле семьи, живущие в отдаленных горных регионах, круглый год едят выращенные здесь огурцы и душистые помидоры:

Новый бетонный оросительный канал, построенный AKDN позволяет транспортировать воду быстрее на большие расстояния без потерь в земляных руслах, поэтому воспользоваться ей могут больше фермеров:

К тому же в MSDSP проводится работа над повышением урожайности сельскохозяйственных культур и продвижением продукции через фермерские полевые школы (ФПШ). В Оше в рамках Программы MSDSP почти 4000 фермеров прошли обучение новым методам и технологиям выращивания картофеля, кормовых растений, фруктов и других сельскохозяйственных культур, таких как капуста. В Нарыне, Оше и Джалал-Абаде Программа MSDSP позволила фермерам диверсифицировать своё производство овощей, благодаря возведению 19 солнечных теплиц для холодного климата. Этой возможностью воспользовались 350 фермеров (67% из них - женщины).

Такие теплицы построены с каменными стенами, которые поглощают и удерживают солнечную энергию и поддерживают температуру внутри постоянно выше нуля без дополнительного обогрева. В результате впервые дети и их семьи круглый год едят выращенные здесь огурцы и помидоры:

У Вас тоже есть возможность помочь сельскому хозяйству выжить. Фонд Ага Хана и Посольство США в Кыргызстане объявляют конкурс на лучшие проекты на тему: "Устойчивость к изменению климата в Кыргызстане". Конкурс проводится в рамках проекта "Местное преобразование". Проекты должны быть реализованы только в Ошской, Баткенской, Нарынской и Джалал-Абадской областях.

Целью конкурса является создание устойчивости к изменению климата в Кыргызстане путем:

• Улучшения ирригационной системы в местах с дефицитом поливной воды с наименьшими затратами природных и финансовых ресурсов.

• Предложения инновационных инструментов и методов для вспашки земли без вреда и разрушения основной экосистемы почвы.

• Замена импортных химических материалов органическими удобрениями и натуральными пестицидами.

Те проекты, которые выйдут в финал, получат инвестиции в размере до 10 тысяч долларов на реализацию.

1. Для участия нужно заполнить анкету: https://bit.ly/3ztokkt

2. Заявка и все материалы принимаются до 11:00 10 августа 2022 года.

3. Подробности по ссылке: https://bit.ly/3SkVFqB.

4. По вопросам пишите на номер (WhatsApp): 0554 01 48 44