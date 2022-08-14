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Мясников высказался о вакцинации от COVID-19 пожилых пациентов

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На тему вакцинации от COVID-19 пожилых пациентов из групп риска высказался врач и телеведущий Александр Мясников. В своем Telegram-канале он рассказал о недавней статье, посвященной связи вакцинации с острым инфарктом миокарда и ишемическим инсультом после заражения ковидом.

Врач отметил, что после тяжелого течения недуга у пациентов значительно возрастают риски острого инфаркта и инсультов, что может быть связано с повышенным тромбообразованием. "Корейцы отследили почти 300 тысяч переболевших и продемонстрировали, что у вакцинированных от COVID-19 частота острых инфарктов и инсультов была значительно ниже, чем у невакцинированных", - сообщил Мясников.

Ранее доктор предупредил россиян о наступлении новой волны COVID-19. По мнению Мясникова, сейчас вакцинация нужна тем, кто может умереть от осложнений обычного ОРЗ.


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URL: https://www.vb.kg/421446
Теги:
пожилые люди, вакцинация
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