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В МИД РФ допустили расширение географии спецоперации России

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Накачка Украины западными дальнобойными системами вооружений приведет к расширению географических задач российской спецоперации. Такое развитие событий допустил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что ранее о том, что массированные поставки Киеву западного оружия не скажутся на ходе и сроках специальной операции, уже высказывался глава МИД Сергей Лавров.

"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", - заявил Дарчиев. Он добавил, что Россия не может допустить наличия представляющих прямую угрозу вооружений на территории республик Донбасса.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/421447
Теги:
Россия, военная операция в Украине
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