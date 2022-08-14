Психолог дала рекомендации по выходу из абьюзивных отношений

Рекомендации по выходу из абьюзивных отношений перечислила "Мосленте" семейный психолог клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

"При принятии решения в выходе из абьюзивных отношений важно прописать все причины, почему вы хотите это сделать. В моменты, когда вы будете выходить из этих отношений, может возникнуть соблазн вернуться обратно или партнер будет предпринимать попытки вернуть вас с помощью манипуляций. Он может давить на жалость или шантажировать. В такие моменты помогает фиксировать на бумаге причины ухода и перечитывать их постоянно", - объяснила специалист.

Кроме того, при решении о расставании с человеком, причиняющим боль и страдания, необходимо продумать систему поддержки и помощи, продолжила психолог. По ее словам, нужно подумать, к кому обратиться в случае тяжелых эмоциональных переживаний, кто сможет приехать на несколько дней. Если мало дружеских контактов, всегда можно обратиться в бесплатные горячие линии психологической помощи.

Эксперт предупредила, что если бывший партнер способен навредить физически, обязательно надо уехать в безопасное место, о котором тот не знает или не может туда добраться.

Собеседница также порекомендовала прочесть специальную психологическую литературу о стадиях проживания горя. Уход из болезненных отношений часто бывает тяжелее, чем из хороших. Это связано с тем, что жертва не только расстается с человеком, но и переживает крушение своих нереализованных идей, отметила психолог.

"Не вините себя и не занимайтесь самобичеванием. Не надо искать внутри себя ошибки, не ищите причину всех проблем в себе. Важно всегда помнить, что отношения – это труд двух людей и ответственность всегда делится 50 на 50", - заключила специалист.

Ранее клинический психолог Наталия Губарева раскрыла пользу стресса для организма.