Погода
$ 82.20 - 83.20
€ 84.55 - 85.55

Психолог дала рекомендации по выходу из абьюзивных отношений

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рекомендации по выходу из абьюзивных отношений перечислила "Мосленте" семейный психолог клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

"При принятии решения в выходе из абьюзивных отношений важно прописать все причины, почему вы хотите это сделать. В моменты, когда вы будете выходить из этих отношений, может возникнуть соблазн вернуться обратно или партнер будет предпринимать попытки вернуть вас с помощью манипуляций. Он может давить на жалость или шантажировать. В такие моменты помогает фиксировать на бумаге причины ухода и перечитывать их постоянно", - объяснила специалист.

Кроме того, при решении о расставании с человеком, причиняющим боль и страдания, необходимо продумать систему поддержки и помощи, продолжила психолог. По ее словам, нужно подумать, к кому обратиться в случае тяжелых эмоциональных переживаний, кто сможет приехать на несколько дней. Если мало дружеских контактов, всегда можно обратиться в бесплатные горячие линии психологической помощи.

Эксперт предупредила, что если бывший партнер способен навредить физически, обязательно надо уехать в безопасное место, о котором тот не знает или не может туда добраться.

Собеседница также порекомендовала прочесть специальную психологическую литературу о стадиях проживания горя. Уход из болезненных отношений часто бывает тяжелее, чем из хороших. Это связано с тем, что жертва не только расстается с человеком, но и переживает крушение своих нереализованных идей, отметила психолог.

"Не вините себя и не занимайтесь самобичеванием. Не надо искать внутри себя ошибки, не ищите причину всех проблем в себе. Важно всегда помнить, что отношения – это труд двух людей и ответственность всегда делится 50 на 50", - заключила специалист.

Ранее клинический психолог Наталия Губарева раскрыла пользу стресса для организма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421449
Теги:
психология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  